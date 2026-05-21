Los Ángeles: el tiempo para hoy jueves 21 de mayo

Los Ángeles se prepara para un día y una noche sin apenas nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 05:48 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:52 h. En total tendremos 14 horas de sol durante este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles tendremos nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 61 y los 75 grados Fahrenheit (16 y 24 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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