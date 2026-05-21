Miami: pronóstico del tiempo para este jueves 21 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 21 de mayo indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 8 y tendremos pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:32 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:02 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 86 grados Fahrenheit (26 y 30 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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