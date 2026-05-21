Oura Ring 5 filtrado, diseño y sensores clave

Una filtración masiva puso al descubierto el Oura Ring 5, y no solo por sus imágenes. También aparecieron pistas sobre su diseño, sus sensores y una posible ventana de lanzamiento que lo adelanta bastante frente a lo que se creía hace unas semanas. Para quien sigue los wearables de salud, esto no es un detalle menor: podría ser el salto más interesante de Oura en años.

Diseño y colores renovados

Los anillos inteligentes Oura Ring estarán disponibles en negro brillante, negro mate, plata brillante, plata cepillada, oro y Deep Rose Crédito: Oura Ring | Cortesía

Lo primero que salta a la vista es el cambio estético. El Oura Ring 5 tendría un perfil más redondeado y suave, con una apariencia más cercana a una pieza de joyería que a un dispositivo tecnológico. Esa decisión no solo apunta a una mejora visual, también refuerza la idea de comodidad y discreción en el uso diario.

Las filtraciones también muestran una paleta más amplia de acabados, con seis opciones que incluirían negro brillante, negro mate, plata brillante, plata cepillada, oro y Deep Rose. Ese último tono reemplazaría al Rose Gold clásico y se vería más bronceado y terroso. La lectura entre líneas es clara: Oura quiere que el anillo sea un accesorio más premium, no solo un wearable funcional.

Otro cambio visible está en el estuche de carga, que sería más delgado y estilizado. No parece una revolución por sí sola, pero sí encaja con una estrategia de producto más refinada y más fácil de llevar en el día a día.

Sensores y precisión

Aquí está el verdadero interés técnico. Las imágenes filtradas sugieren que el Oura Ring 5 tendría sensores ópticos más grandes que los del Ring 4, además de una posible reorganización interna para mejorar la captura de datos. En wearables, ese detalle puede traducirse en lecturas más limpias y menos ruido, sobre todo cuando hablamos de métricas que dependen mucho del contacto con la piel.

Eso abre la puerta a una medición más sólida de varias funciones clave:

Frecuencia cardíaca continua.

Niveles de oxígeno en sangre o SpO₂.

Temperatura corporal.

Seguimiento del sueño y recuperación.

También se mencionan LEDs rojos y verdes adicionales, algo que podría ayudar a afinar la precisión de los sensores. Si eso se confirma, estaríamos ante una mejora relevante para quienes usan Oura como herramienta de salud y no solo como accesorio inteligente.

La duda razonable está en la batería. Si el anillo se vuelve más delgado y mantiene prestaciones similares, sostener la misma autonomía ya sería una buena noticia. Si la autonomía cae, Oura tendría que compensarlo con software o con un salto real en exactitud.

Lanzamiento y registro FCC

La parte más llamativa de esta filtración es el calendario. Durante marzo se habló de un lanzamiento tardío, incluso hacia 2027, pero nuevos indicios cambiaron por completo esa idea. Un registro ante la FCC con hardware en etapa de producción y una ventana de confidencialidad de 180 días apuntan a una revelación pública antes de septiembre de 2026.

A eso se suma otra filtración reciente que ya menciona el nombre Oura Ring 5 y sugiere una presentación en septiembre, con preventa y kits de talla. Si ese escenario se cumple, Oura estaría adelantando bastante el ciclo de renovación de su producto estrella.

Para el usuario final, esto significa dos cosas. Primero, que conviene esperar antes de comprar un modelo anterior si no hay urgencia. Segundo, que Oura parece estar apostando por una mejora incremental, pero muy enfocada en precisión y diseño. No parece un rediseño radical; más bien, un refinamiento serio de lo que ya funcionaba.

¿Qué trae de nuevo el Oura Ring 5?

Lo más visible es un diseño más redondeado, nuevos acabados de color y un estuche de carga más fino. En lo técnico, la filtración apunta a sensores ópticos más grandes y mejor posicionados para mejorar la captura de datos de salud.

¿Cuándo saldrá a la venta el Oura Ring 5?

Las pistas más sólidas apuntan a septiembre de 2026, respaldadas por un registro en la FCC y otras filtraciones recientes. Oura no lo ha confirmado oficialmente, así que todavía hablamos de una fecha probable y no definitiva.

¿Vale la pena esperar al Oura Ring 5 si ya tengo un Ring 4?

Si no tienes prisa, sí tiene sentido esperar. La mejora parece estar en precisión, diseño y acabados, así que el salto podría ser más útil para quien prioriza salud y comodidad que para quien busca una transformación total.

El Oura Ring 5 todavía no es oficial, pero las señales son bastante claras. Si Oura confirma lo filtrado, estaremos ante una evolución bien pensada y con mucho foco en sensores, no en fuegos artificiales.

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