Presidente del DNC se niega a respaldar las conclusiones del informe sobre la derrota de Kamala Harris

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), reconoce estar insatisfecho con el informe que él mismo presentó sobre la derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales efectuadas en noviembre de 2024.

Aunque en su momento, el político de Minneapolis se rehusó a hacer público el análisis llevado a cabo por Paul Rivera, consultor demócrata, la presión de un amplio sector de su partido propició que terminara cediendo.

De acuerdo con el máximo responsable del DNC, el informe considerado “la autopsia” del desastroso resultado obtenido por la exvicepresidenta de la nación frente a Donald Trump, consta de 192 páginas y carece de varias secciones, así como de un análisis de las elecciones de 2024 sobre “lo que sucedió”.

Inexplicablemente, Kamala Harris fracasó en las urnas a pesar de haber logrado recabar $1000 mil millones de dólares en donativos para su campaña. (Crédito: Steve Helber / AP)

Sin embargo, al considerar que proyectaría transparencia hacia los militantes demócratas sobre la razón detrás de la derrota de su candidata en las urnas, Ken Martin optó por publicarlo a sabiendas de que presenta inconsistencias, puntos de vista personales de quien se encargó de elaborarlo e incluso varios errores detectados.

“Cuando recibí el informe a finales del año pasado, no estaba listo para su publicación. Ni de cerca.

No estoy orgulloso de este producto; no cumple con mis estándares, ni cumplirá con los de ustedes. No respaldo ni lo que se incluye en este informe, ni lo que se omite. No podría, de buena fe, darle el visto bueno del Comité Nacional Demócrata. Publico el informe tal como lo recibí: íntegro, sin editar ni abreviar, con anotaciones para las afirmaciones que no pudieron verificarse”, escribió.

A los comentarios del demócrata de 52 años se suma el hecho de que el informe citado incluye una advertencia.

“Este documento refleja las opiniones del autor, no las del Comité Nacional Demócrata (DNC). El DNC no tuvo acceso a las fuentes, entrevistas ni datos que respaldan muchas de las afirmaciones aquí contenidas y, por lo tanto, no puede verificar de forma independiente las afirmaciones presentadas”, subraya el texto.

La posición asumida por Ken Martin debilita su cargo al frente del DNC, pues está lejos de unir a los miembros del Partido Demócrata como lo prometió en febrero del año pasado y a eso debe sumarse que se ha rezagado con respecto al Comité Nacional Republicano (RNC) en cuanto a la recaudación de fondos de cara a las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre.

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