El demócrata Ken Martin llama a Donald Trump “presidente de mier&#”

Ante la declaración emitida por el presidente Donald Trump en alusión a que ganó las elecciones en Minnesota en tres ocasiones, Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), arremetió en contra del republicano como nadie lo había hecho.

Durante una reunión sostenida con importantes ejecutivos petroleros donde habló sobre la participación de Estados Unidos en la reconstrucción de la industria energética de Venezuela, el mandatario de la nación aseguró haber resultado ganador de las elecciones en Minnesota en tres ocasiones y culpó a los demócratas de haber orquestado un fraude.

Ante dicho señalamiento, Ken Martin publicó un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde despotricó en su contra advirtiéndole que con la ayuda de la ciudadanía en las próximas elecciones presidenciales pondrá fin a sus políticas.

“Mentiroso de mier&#. Presidí el DFL (Partido Demócrata-Agrario-Laborista) de Minnesota durante tus tres campañas aquí. Te vi perder. Tres veces. Minnesota nunca se creyó tu engaño. Y ahora, como presidente del DNC, espero acabar con el trumpismo para siempre en 2028, no con mentiras, sino con votos. Otra vez”, escribió.

Donald Trump también ha denunciado que en Minnesota se orquestó un fraude masivo en programas de bienestar social y la inmigración irregular en su mayoría de origen somalí.

Gracias a la restructuración implementada por Ken Martin en el Partido Demócrata, en noviembre del año pasado los conservadores sufrieron algunas derrotas en elecciones estatales. (Crédito: Marc Levy / AP)

De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ya pusieron en marcha la Operación PARRIS (Revalidación posterior a la admisión de los refugiados y fortalecimiento de la integridad) en Minnesota, iniciativa enfocada en reexaminar miles de casos de refugiados en espera de respuesta a sus solicitudes de residencia en Estados Unidos.

El enfoque del gobierno federal es analizar a detalle cualquier antecedente sospechoso de extranjeros ligados a posibles casos de fraude y otros delitos que sirvan como excusa para poner fin a su permanencia en el país.

A raíz del escándalo desatado en Minnesota ante el supuesto fraude, el actual gobernador Tim Walz dio un paso al costado a la idea de buscar una tercera postulación para reelegirse.

Hasta el momento cerca de 100 personas ya fueron acusadas de cometer delitos graves al presuntamente haber robado cientos de millones de dólares de programas gubernamentales de la era de la COVID-19, dinero que estaba destinado a ayudar a alimentar a niños.

Sin embargo, lejos de terminar, el escándalo de Minnesota tiende a incrementarse.

