¿Qué significa que Rusia haya desplegado sus fuerzas nucleares estratégicas en sus mayores ejercicios militares hasta la fecha?

El 19 de mayo, Rusia inició ejercicios nucleares estratégicos a gran escala “para prepararse y emplear fuerzas nucleares ante una amenaza agresiva”, según anunció el Ministerio de Defensa ruso. El día anterior se habían realizado maniobras con armas nucleares tácticas rusas desplegadas en Bielorrusia.

Rusia suele realizar estos ejercicios nucleares a gran escala en octubre. Generalmente se les denomina “Trueno”, pero en febrero de 2022, antes de la invasión a gran escala de Ucrania, se produjo una excepción a esta norma.

Los ejercicios involucran a toda la tríada nuclear: misiles balísticos intercontinentales, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos.

“El ejercicio contará con más de 64.000 efectivos, más de 7.800 piezas de armamento, equipo militar y equipo especial, incluyendo más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de superficie y 13 submarinos, entre ellos ocho submarinos de misiles estratégicos”, declaró el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Esto representa una parte significativa de todas las fuerzas nucleares estratégicas. Según el Boletín de Científicos Atómicos, en 2026, Rusia cuenta, de acuerdo con estimaciones aproximadas, con más de 320 lanzadores, incluyendo silos y plataformas móviles. Por lo tanto, la mayoría de ellos participan en los ejercicios.

De los 13 submarinos nucleares estratégicos, ocho participan en los ejercicios. Considerando que algunos submarinos suelen estar en reparación o mantenimiento en una base naval, estas ocho naves podrían constituir casi la totalidad de la flota de submarinos estratégicos listos para el combate.

Tras el mayor ataque

Los ejercicios se llevan a cabo en el contexto de los ataques masivos y cada vez más frecuentes de drones de largo alcance de Ucrania contra objetivos en Rusia.

Dos días antes de los ejercicios militares la capital rusa sufrió su mayor ataque con drones, en el que murieron tres residentes de la región de Moscú y 17 personas resultaron heridas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, calificó el ataque nocturno como una “respuesta justa” a los recientes ataques rusos en Ucrania, incluida Kyiv, donde un misil impactó contra un edificio de nueve pisos el 14 de mayo, matando a 24 personas.

EPA: Dos días antes de los ejercicios militares, Moscú sufrió el ataque con drones más intenso de su historia.

Las fuentes oficiales no mencionan ninguna conexión entre el ataque en Moscú y los ejercicios.

Sin embargo, técnicamente, las fuerzas nucleares estratégicas se encuentran en estado de alerta constante, y su despliegue probablemente no requiera tanto tiempo como el de otras fuerzas.

Ejercicios bielorrusos

En la víspera de los importantes ejercicios nucleares estratégicos rusos, Bielorrusia inició maniobras con armas nucleares tácticas. Rusia desplegó ojivas nucleares tácticas en el país en 2023.

El Ministerio de Defensa bielorruso anunció que estos ejercicios pondrían a prueba la capacidad de las unidades de armas nucleares para lanzar misiles desde zonas no preparadas en todo el territorio.

Esta no es la primera vez que Bielorrusia realiza ejercicios nucleares con armas tácticas. En 2024, por ejemplo, se llevó a cabo una prueba de preparación para el combate con portaaviones nucleares: un batallón de misiles tácticos Iskander y un escuadrón de Su-25.

La OTAN realiza ejercicios anuales con unidades aéreas armadas con bombas nucleares estadounidenses desplegadas en Europa. Estas bombas se encuentran en Italia, los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Turquía.

Pero los ejercicios en territorio bielorruso suelen generar aprensión en Occidente; la invasión de Ucrania en 2022 comenzó, entre otros lugares, desde territorio bielorruso.

Incluso antes de esta invasión, la OTAN analizó posibles escenarios para el estallido de una guerra con Rusia, en la que el ataque comenzaría con maniobras a gran escala en Bielorrusia. Estas preocupaciones se expresaron ya en 2017.

Lanzamiento del Sarmat

El 12 de mayo, Rusia probó un nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat.

Este misil pesado está diseñado para reemplazar los misiles R-36M Voevoda (nombre en clave de la OTAN: SS-18 Satan) en las fuerzas nucleares rusas, fabricados por la empresa ucraniana Yuzhmash, cuyo mantenimiento ya no corre a cargo de sus especialistas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, tras recibir el informe sobre el lanzamiento del Sarmat, declaró que su alcance supera los 35.000 kilómetros, más del doble que el del Voevoda.

Un alcance de 35.000 kilómetros permite dirigir el misil hacia su objetivo a lo largo de cualquier trayectoria, en lugar de la más corta. Esto complica enormemente su interceptación.

Otras características que Putin mencionó —la trayectoria de vuelo suborbital y el peso de lanzamiento— también superan las de otros misiles balísticos intercontinentales (ICBM).

La suma de todos estos parámetros nunca se ha demostrado en pruebas prácticas. En solo dos lanzamientos exitosos, el cohete no recorrió más de 6.000 kilómetros.

Putin suele hablar de armas estratégicas, principalmente nucleares, en sus discursos.

Al comentar el lanzamiento del Sarmat, también mencionó otros proyectos nucleares. Habló del misil de alcance medio Oreshnik, que, según el presidente ruso, estará en servicio a partir de 2025.

También mencionó sistemas de propulsión nuclear: el vehículo submarino Poseidón y el misil de crucero Burevestnik. Se informó de pruebas exitosas de estos dos vehículos en 2025.

Sin embargo, en esos casos, no se recibió ninguna evidencia, por parte de fuentes independientes, de que se hubieran realizado dichas pruebas.

BBC:

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