San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este jueves 21 de mayo

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este jueves 21 de mayo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1012.5 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:39 h y el crepúsculo será a las 20:23 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 86%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 88 grados Fahrenheit (22 y 31 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

A lo largo del verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

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