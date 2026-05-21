Ucrania presentó su propia bomba planeadora “Equalizer” capaz de destruir búnkers rusos a kilómetros

Hace apenas unos días, Ucrania anunció que su primera bomba planeadora de fabricación nacional ya está lista para el combate. Se llama Vyrivniuvach — que en ucraniano significa “Ecualizador” o “Equalizer” en inglés — y lo que la hace especialmente relevante no es solo lo que puede destruir, sino lo que representa para un país que lleva años recibiendo el castigo de un arma idéntica fabricada por el enemigo.

La pesadilla rusa que inspiró la respuesta ucraniana

Para entender por qué esta bomba importa tanto, hay que retroceder un par de años. Rusia descubrió relativamente pronto que podía transformar sus viejas bombas soviéticas FAB en municiones de largo alcance devastadoras simplemente añadiéndoles alas y módulos de guiado baratos, el llamado kit UMPK. El resultado fue catastrófico para Ucrania: enormes bombas de 250, 500 o hasta 3,000 kilos cayendo desde decenas de kilómetros de distancia, fuera del alcance de muchas defensas antiaéreas, capaces de arrasar barrios, posiciones militares o centros logísticos enteros.

La onda expansiva de una FAB-3000 lanzada sobre Járkov fue tan brutal que varios sensores sísmicos locales la registraron como si fuera un pequeño terremoto. Para Kiev, detener ese flujo de bombas era casi imposible: interceptar cada una resultaba extremadamente difícil, y atacar directamente los aviones que las lanzaban obligaba a los pilotos ucranianos a acercarse peligrosamente al frente, exponiéndose a una de las defensas aéreas más densas del mundo.

Fue exactamente esa trampa la que empujó a los ingenieros ucranianos a buscar su propia solución. El desarrollo de la Vyrivniuvach comenzó en diciembre de 2024 y tardó 17 meses en producir un modelo viable, capaz de superar todas las pruebas técnicas exigidas por el Ministerio de Defensa. No se copió ningún diseño occidental ni soviético; fue construida desde cero, adaptada a las condiciones reales de esta guerra.

Qué puede hacer la bomba “Equalizer” que otros sistemas no podían

La Vyrivniuvach lleva una ojiva de 250 kilogramos, potente para neutralizar fortificaciones, puestos de mando y centros logísticos situados a decenas de kilómetros detrás de las líneas rusas. Pero más allá del daño que puede infligir, lo que la distingue es la forma en que protege a quienes la usan.

Los aviones ucranianos podrán lanzarla sin adentrarse en las zonas más peligrosas del espacio aéreo, exactamente igual que Rusia ha hecho durante meses con sus propias bombas planeadoras. Esa capacidad de atacar desde distancia segura es especialmente crítica para una fuerza aérea que cuenta con un número limitado de aparatos y que no puede darse el lujo de perderlos en misiones de ataque directo. La bomba es compatible con los Su-24, MiG-29, Su-27 y también con los F-16 y Mirage 2000 de origen occidental que ya operan en el arsenal ucraniano.

Otro detalle que no es menor: la Vyrivniuvach puede estar lista para su uso en menos de 30 minutos y funciona con cualquier condición climática, de día o de noche. Eso la convierte en un arma tácticamente flexible, no reservada para misiones especiales sino desplegable de forma rutinaria.

Por qué Ucrania ya no quiere depender de Washington ni de París

Aquí está quizás la dimensión más importante de todo este asunto. Hasta ahora, para convertir sus bombas convencionales en municiones guiadas de largo alcance, Ucrania dependía principalmente de dos sistemas externos: los kits JDAM-ER estadounidenses y las bombas Hammer francesas. Ambos son efectivos, pero llegan en cantidades limitadas, están sujetos a decisiones políticas que cambian con el tiempo y, en muchos casos, vienen acompañados de restricciones sobre los objetivos que pueden atacarse.

La Vyrivniuvach rompe con esa dependencia de una manera muy concreta. Fue desarrollada por la empresa DG Industry bajo el paraguas de Brave1, la plataforma gubernamental ucraniana de innovación en defensa, y su costo es aproximadamente tres veces inferior al de un JDAM-ER. Eso significa que Kiev puede producirla en volumen, sin pedir permisos a nadie y sin esperar aprobaciones que a veces tardan meses en llegar o directamente no llegan.

Lo que ha construido Ucrania con esta bomba no es solo un arma más. Es una demostración de que el país ha dado un paso enorme en su transformación de receptor pasivo de armamento occidental a potencia de innovación militar por derecho propio. En apenas dos años de guerra, los ingenieros ucranianos han desarrollado drones kamikaze, embarcaciones no tripuladas y ahora una bomba planeadora propia, todo diseñado para ganar tiempo, reducir costos y reducir la dependencia de arsenales externos.

Rusia convirtió las bombas planeadoras en uno de los símbolos más oscuros de la vulnerabilidad ucraniana. Diecisiete meses después, Ucrania parece haberle devuelto exactamente el mismo golpe, con su propia lógica, su propio diseño y, sobre todo, con la capacidad de fabricarla en casa sin que nadie le pueda cortar el suministro.

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