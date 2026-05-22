Anne Hathaway sale al paso y niega haberse hecho un lifting facial

A sus 43 años, Anne Hathaway decidió aclarar los rumores que circulan sobre un presunto lifting facial. En una entrevista publicada en la revista Elle, la actriz habló con honestidad sobre la especulación que ha crecido en torno a su apariencia.

“Estamos en una época en la que la gente se siente muy segura de asumir que lo que piensa es cierto”, señaló Hathaway, explicando que el cambio en su aspecto se debe a un sencillo truco de peluquería: dos mechones de cabello trenzados cerca de las sienes y sujetos hacia atrás.

La actriz confesó que su primera intención fue no comentar nada al respecto. “Mi preferencia sería no decir nada y simplemente vivir en el misterio”, admitió. Sin embargo, la presión de la especulación la llevó a mostrar su verdad a través de un vídeo en el que su estilista explicaba el peinado.

“¿Debería haberlo publicado o no? ¿Debería haber seguido haciendo lo que me hace feliz?”, se preguntó. Pero, admitió que sentía que la conversación se estaba volviendo una distracción y por eso tomó la decisión de hablar al respecto.

No descarta cirugía estética

Hathaway también quiso poner el foco en lo que implican este tipo de rumores.

“Son decisiones médicas enormes que la gente está asumiendo. Quería mostrar que no, no tomé una decisión médica importante. Solo son dos trenzas” Anne Hathaway

A pesar de desmentir el lifting facial, la protagonista de “The Devil Wears Prada” dejó claro que no descarta someterse a un procedimiento estético en el futuro. “Quizá algún día me hagan un lifting de cara”, declaró.

En otro momento de la entrevista, Hathaway se mostró especialmente vulnerable al hablar de su pasado. “Una de las cosas de mí yo más joven es que ella tenía mucho miedo, y creo que ese miedo me hacía dura conmigo misma”, mencionó.

Añadió que: “Me estremezco al pensar que quizá fui dura sin querer con otras personas mientras lo era conmigo misma. De hecho, me da náuseas solo de pensarlo”.

De esta forma, la actriz quiso ponerle fin a los rumores que circulan en redes sociales sobre su apariencia y los cuales crecieron desde que se estrenó la secuela de “The Devil Wears Prada”.

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