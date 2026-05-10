Anne Hathaway volverá a Genovia: “The Princess Diaries 3” avanza según su directora

Buenas noticias para los fans de “The Princess Diaries”. Mientras Anne Hathaway regresó a su papel de Andy Sachs en “The Devil Wears Prada”, se está preparando para interpretar otro icónico papel: el de Mia Thermopolis, ahora convertida en la reina de Genovia.

Así lo confirmó la directora Adele Lim durante una entrevista en la alfombra roja de la Gala Dorada, organizada por Gold House, según lo citado por Variety. Lim, conocida por ser coguionista de “Crazy Rich Asians”, aseguró que la tercera película “va por buen camino” y que el equipo está trabajando para hacer justicia a una franquicia muy querida.

“Simplemente queremos hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísimas personas”, declaró Lim a Variety. La directora señaló que muchas de las fans de la película original de 2001 ahora son madres, incluida ella misma, y que esa experiencia influyó en el enfoque narrativo.

“Hay muchas películas que son un sueño cumplido para las princesas, pero no tenemos muchas películas que cumplan los sueños de las reinas. Eso es lo que nos proponemos hacer aquí: mostrar a una mujer en todo su esplendor”, explicó.

Según Lim, aunque el calendario de rodaje y producción aún se está ultimando, los seguidores pueden esperar el regreso de Hathaway y también “muchas sorpresas” en cuanto al resto del reparto que retome sus papeles. La historia transcurrirá en el ficticio reino de Genovia, y el equipo planea rodar en Europa para mostrar el país “en todo su esplendor”.

Anne Hathaway en la promoción de”Princess Diaries 2: Royal Engagement” en el 2004.

Crédito: AP Photo/Ric Francis.

También hay noticias sobre “Crazy Rich Asians”

Lim no estará concentrada únicamente en la reina de Genovia. La cineasta también se desempeña como productora ejecutiva de la serie secuela de “Crazy Rich Asians”, que se encuentra en desarrollo en HBO.

“Estamos muy emocionados porque en una serie de televisión tenemos la oportunidad de explorar todos estos personajes diferentes que el increíble escritor Kevin Kwan dio vida en su serie de libros”, afirmó Lim. Aunque aún no se ha confirmado si Constance Wu y Henry Golding retomarán sus papeles, la directora aseguró que “esa es la intención” y que se está trabajando en ello.

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