El Viejo Lin, el histórico líder y fundador de la pandilla Barrio 18 que murió en una prisión salvadoreña

Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como “El Viejo Lin” y considerado uno de los principales líderes históricos de la pandilla Barrio 18 en El Salvador, falleció la noche del 20 de mayo mientras permanecía bajo custodia del sistema penitenciario salvadoreño, informaron autoridades del país.

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) indicó que Mojica murió a consecuencia de un fallo multiorgánico provocado por complicaciones hepáticas, luego de varios años enfrentando graves problemas de salud. Según el reporte oficial, padecía cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal y un probable tumor cerebral agresivo, cuadro que se agravó tras sufrir un severo sangrado digestivo.

Mojica Lechuga, de 63 años, fue identificado durante décadas como uno de los fundadores y principales referentes de la facción Sureños de la pandilla Barrio 18, según informó el diario La Huella.

Las autoridades lo vincularon con homicidios, extorsiones, violaciones y reclutamiento forzado de menores durante las décadas de 1990 y 2000, periodo marcado por el auge de las pandillas en el país centroamericano.

Carlos Ernesto Mojica Lechuga "alias" El viejo Lin" quien dirigió una de las facciones más sanguinarias de país el barrio 18 ,a fallecido este día , Lechuga fue unos de los máximos líderes fundadores de ese barrio quien traía su aprendizaje de un barrio en Estados Unidos pic.twitter.com/t1KQiQnL9q — Elite (@Elite213770) May 22, 2026

De acuerdo con el sitio El Comercio, su nombre alcanzó notoriedad pública en 2012, cuando participó como portavoz de Barrio 18 durante la denominada tregua entre pandillas impulsada en el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes.

En aquella etapa, líderes de estructuras criminales mantuvieron apariciones públicas y promovieron mensajes relacionados con la reducción de homicidios en el país.

De acuerdo con registros judiciales, “El Viejo Lin” cumplía condenas que sumaban varias décadas de prisión tras haber sido declarado culpable de diversos delitos.

Su muerte ocurre en medio de la ofensiva estatal contra las pandillas desarrollada por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde 2022, bajo el régimen de excepción vigente en el país.

Con el fallecimiento de Mojica Lechuga desaparece una de las figuras más emblemáticas y controvertidas en la historia reciente de las pandillas salvadoreñas, cuya influencia marcó parte de la violencia criminal que afectó a El Salvador durante más de dos décadas.

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