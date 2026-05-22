Horóscopo de hoy para Sagitario del 22 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 22 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Hoy serás agraciado con un consejo que conviene seguir, ya que puede iluminar tu sendero. La clave para encauzar tu vida radicará en mantener la confianza en tus propias capacidades, seguir tus corazonadas y darle la bienvenida a quienes caminan a tu lado.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si pierdes el tiempo en grandes empresas, no solo acabarás frustrado, sino que te darás cuenta cuan importante es no permitir que tu frustración escale tanto que acabe de manera que te haga parecer hostil hacia las personas que se supone debes querer más. Tomate el tiempo para serenarte, para calmarte un poco.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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