Miami: el tiempo para hoy viernes 22 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 22 de mayo indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 58% y habrá escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:32 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:03 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 88 grados Fahrenheit (26 y 31 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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