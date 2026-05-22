Predicción del clima en Austin para este viernes 22 de mayo

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1010.1 hPa, una medición que irá en aumento durante la jornada de hoy. Tendremos el amanecer a las 06:33 h y el crepúsculo será a las 20:22 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

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