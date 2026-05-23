Conoce cuál es el signo del zodiaco más odiado y por qué, según astrólogos

Cada signo del zodiaco posee características que lo hacen único. Algunos destacan por su sensibilidad, otros por su liderazgo y algunos más por su intensidad emocional.

Sin embargo, hay un signo que constantemente aparece en debates, memes y discusiones en redes sociales como el más polémico y “odiado” del horóscopo: Géminis.

Con frecuencia, a las personas nacidas bajo este signo se les acusa de ser doble cara, mentirosas, cambiantes e incluso poco confiables.

Pero, ¿qué tan cierto es esto? Astrólogos aseguran que detrás de esta fama existe una explicación mucho más profunda relacionada con su naturaleza astrológica, su planeta regente y hasta la mitología griega.

¿Por qué Géminis es considerado el signo más odiado?

Géminis corresponde a las personas nacidas entre el 21 de mayo y el 20 de junio y está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, las ideas, el intelecto y la rapidez mental.

Precisamente por esta influencia planetaria, los geminianos suelen ser personas sumamente curiosas, sociables, conversadoras y mentalmente activas.

Les encanta conocer gente, aprender cosas nuevas y mantenerse informados sobre lo que sucede a su alrededor.

Sin embargo, esa capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes ambientes es lo que muchas personas interpretan como falsedad o doble personalidad.

Según explicó la astróloga Selena Athena en una reseña publicada en Instyle, Géminis tiene fama de hablar demasiado y escuchar poco.

No porque sean egoístas necesariamente, sino porque su mente siempre está funcionando a gran velocidad.

El estereotipo de Géminis

El símbolo de Géminis son los gemelos, y justamente ahí nace gran parte de la confusión sobre este signo zodiacal.

Muchas personas asocian esta dualidad con hipocresía o traición, cuando en realidad representa una personalidad multifacética.

Los Géminis suelen tener distintos intereses, pensamientos y emociones al mismo tiempo.

Son capaces de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y analizar un problema desde diferentes perspectivas, algo que otros signos pueden encontrar desconcertante.

Para la astrología, esta dualidad no significa que tengan “dos caras”, sino que poseen una mente flexible y compleja.

La mitología de Géminis

La explicación mitológica también influye en la percepción de Géminis. El signo está inspirado en la leyenda de los gemelos Castor y Pólux, personajes de la mitología griega.

Según el mito, Castor era mortal mientras que Pólux era inmortal. Tras la muerte de su hermano durante la guerra de Troya, Pólux le pidió a Zeus compartir su inmortalidad con él para no separarse jamás.

Como resultado, ambos quedaron conectados entre el cielo y el inframundo.

Este relato simboliza la capacidad de Géminis para comprender distintas dimensiones emocionales y analizar situaciones desde ángulos que otros signos no logran percibir.

¿Realmente los Géminis son mentirosos y manipuladores?

Uno de los estigmas más fuertes contra Géminis es la idea de que son mentirosos o emocionalmente inestables.

Sin embargo, astrólogos aseguran que cualquier signo puede desarrollar conductas negativas dependiendo de su personalidad, experiencias y madurez emocional.

La astrología moderna insiste en que cada carta astral es distinta y que factores como el ascendente, la Luna y otros planetas influyen en la conducta de cada individuo.

Aunque suele recibir críticas, Géminis también posee cualidades admirables que muchas veces pasan desapercibidas.

Son personas inteligentes, ingeniosas, rápidas para resolver problemas y extremadamente adaptables.

Además, suelen destacar en áreas relacionadas con la comunicación, las ventas, la tecnología, el entretenimiento y las redes sociales gracias a su facilidad para conectar con los demás.

Los geminianos también tienen una enorme capacidad para reinventarse y salir adelante después de situaciones difíciles.

Su energía mental les permite encontrar soluciones creativas incluso en momentos complicados.

Por eso, algunos astrólogos consideran que el rechazo hacia Géminis proviene más de la incomprensión hacia su compleja personalidad que de características realmente negativas.

Géminis: el signo menos comprendido del zodiaco

La astrología explica que Géminis no es el signo “más malo” del zodiaco, sino uno de los más incomprendidos.

Su rapidez mental, necesidad constante de estímulo y naturaleza cambiante pueden resultar difíciles de seguir para personas que prefieren estabilidad y previsibilidad.

Sin embargo, detrás de esa fama existe un signo profundamente inteligente, creativo y capaz de ver la vida desde perspectivas únicas.

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