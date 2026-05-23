Playas de Florida bajo alerta por corrientes peligrosas: qué hacer si el mar te arrastra

Varias playas de Florida enfrentan riesgo de corrientes de resaca durante el fin de semana largo de Memorial Day, una advertencia clave para familias y turistas que planean pasar estos días cerca del mar.

El National Weather Service mantiene avisos por corrientes peligrosas en sectores de la costa este y del Panhandle. En el área de Vero Beach, por ejemplo, aparece una Rip Current Statement vigente hasta la madrugada del domingo 24 de mayo, mientras que zonas del noroeste de Florida también reportan avisos similares durante el fin de semana.

El riesgo no significa que todas las playas estén cerradas, pero sí que entrar al agua puede ser peligroso, especialmente para nadadores inexpertos, niños y personas que no conocen bien el comportamiento del mar. Las corrientes de resaca pueden formarse cerca de bancos de arena, muelles, canales o zonas donde las olas rompen con fuerza.

Qué zonas pueden verse afectadas

El mapa estatal del NWS para Florida muestra riesgo de corrientes de resaca en distintas zonas costeras y recomienda revisar las condiciones locales antes de ir a la playa. Además, reportes meteorológicos locales advierten que el fin de semana puede combinar corrientes peligrosas, tormentas aisladas y temperaturas elevadas.

En el sur de Florida, medios locales reportaron alto riesgo de corrientes de resaca en playas de la costa este este sábado, asociado a vientos del sureste de entre 15 y 20 mph.

En Central Florida, el pronóstico para Orlando y alrededores apunta a un fin de semana caluroso y húmedo, con tormentas dispersas por la tarde. Esto puede afectar tanto planes de playa como visitas a parques y actividades al aire libre.

Qué hacer si una corriente de resaca te arrastra

La regla principal es no nadar contra la corriente. Intentar volver directo hacia la costa puede agotar rápido incluso a personas que nadan bien.

Lo recomendado es mantener la calma, flotar o nadar en paralelo a la playa hasta salir de la corriente. Una vez fuera del flujo, se puede avanzar en diagonal hacia la orilla. Si no es posible salir, hay que mantenerse a flote, levantar un brazo y pedir ayuda.

También conviene respetar las banderas de advertencia, evitar nadar solo y no entrar al agua si hay tormentas cerca. Durante una tormenta eléctrica, la playa y el agua dejan de ser lugares seguros.

Cómo revisar el riesgo antes de ir a la playa

Antes de salir, se puede consultar el pronóstico de playa del National Weather Service, los avisos locales, las banderas en la playa y las indicaciones de salvavidas. Las condiciones pueden cambiar en pocas horas, incluso si el día parece soleado.

Para este fin de semana, la recomendación es simple: revisar alertas oficiales, no subestimar las banderas rojas y evitar que los niños entren solos al agua. En días de playa llena, una corriente de resaca puede pasar desapercibida hasta que alguien ya está demasiado lejos de la orilla.

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