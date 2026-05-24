Nacen polluelos en un huevo artificial impreso en 3D: el plan de Colossal para revivir al moa gigante

Una empresa de biotecnología que aspira a resucitar criaturas extintas anunció que ha conseguido incubar polluelos vivos en un entorno artificial, un logro que fue recibido con opiniones dispares por parte de científicos y críticos de su misión de desextinción.

23 polluelos –con edades de entre pocos días y varios meses– nacieron a partir de una estructura de celosía impresa en 3D que imita la cáscara de un huevo, según informó Colossal Biosciences.

Colossal había anunciado previamente que había modificado genéticamente animales vivos para que se parecieran a especies extintas, entre ellos ratones con el pelo largo similar al del mamut lanudo y cachorros de lobo inspirados en el lobo terrible.

El moa gigante, en el horizonte

El director ejecutivo de Colossal, Ben Lamm, afirmó que la tecnología del huevo artificial podría escalar algún día para modificar genéticamente aves vivas y hacerlas parecerse al moa gigante de la Isla Sur de Nueva Zelanda, extinto, cuyos huevos son 80 veces más grandes que los de una gallina y serían difíciles de poner para cualquier ave moderna.

BREAKTHROUGH: Colossal scientists hatched healthy chicks from artificial eggs.



No shells. No hens. Just bioengineered eggs that breathe like the real thing.



This could help bring back giant extinct birds like the South Island giant moa, whose eggs were ~80x a chicken’s. (1/10) pic.twitter.com/XPa42BXarx — Colossal Biosciences® (@colossal) May 19, 2026

“Queríamos construir algo que la naturaleza ha desarrollado con bastante éxito y hacerlo mejor, más escalable y aún más eficiente”, dijo Lamm.

Científicos independientes señalan que la tecnología, aunque impresionante, carece de algunos componentes para ser considerada verdaderamente un huevo artificial. Y sostienen que la idea de revivir bestias extintas es probablemente imposible.

“Puede que sean capaces de utilizar esta tecnología para crear un ave modificada genéticamente, pero eso es solo un ave modificada genéticamente. No es un moa”, dijo el biólogo evolutivo Vincent Lynch, de la Universidad de Búfalo.

Cómo funciona el sistema de incubación artificial

Para incubar a los polluelos, los científicos de Colossal vertieron huevos fertilizados en el sistema artificial y los colocaron en una incubadora. También añadieron calcio, que normalmente se absorbe de la cáscara del huevo, y monitorearon en tiempo real el desarrollo y el crecimiento de los embriones mediante imágenes.

Los científicos señalan que Colossal ha diseñado una cáscara artificial con una membrana que permite el paso de la cantidad correcta de oxígeno, igual que un huevo real. Sin embargo, otros componentes del huevo –como los órganos temporales que se forman para nutrir y estabilizar al pollito en crecimiento y eliminar los desechos– no fueron incluidos.

“Eso no es un huevo artificial, porque has introducido todas las demás partes que hacen que sea un huevo. Es una cáscara artificial”, dijo Lynch.

En décadas pasadas, investigadores han utilizado tecnologías más rudimentarias para crear cáscaras de huevo transparentes que permitieron incubar polluelos a partir de películas plásticas o bolsas. Estas tecnologías son útiles para estudiar el desarrollo del pollo y obtener conocimientos que también pueden aplicarse a otros mamíferos e incluso a los seres humanos.

“Producir un pollito a partir de un recipiente artificial no es necesariamente algo nuevo”, dijo Nicola Hemmings, que estudia la biología reproductiva de las aves en la Universidad de Sheffield. Hemmings no forma parte del equipo de Colossal.

Aún queda un largo camino por recorrer antes de que Colossal intente una resurrección del moa mediante este sistema de huevo artificial. Los científicos primero deben comparar el ADN antiguo extraído de huesos de moa bien conservados con los genomas de especies de aves actuales. Y necesitan una cáscara más grande.

“No queríamos esperar hasta estar listos para dar a luz a un moa gigante. En realidad, queríamos empezar a trabajar ahora en los desafíos de ingeniería relacionados con la subrogación y el nacimiento”, dijo Lamm.

El dilema ético de la desextinción

Incluso si Colossal lograra crear un ave de gran tamaño similar al moa, algunos científicos se muestran preocupados por lo que ocurriría después, incluido cómo sobreviviría en un paisaje que no se parece en nada al del pasado.

“El gran desafío es: ¿en qué entorno va a vivir este animal?”, dijo el bioeticista Arthur Caplan, de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Estos esfuerzos de desextinción podrían tener más sentido aplicados a especies actualmente en peligro de extinción, donde los científicos podrían preservar espermatozoides y óvulos de ejemplares vivos para intentar traer más al mundo, señaló Hemmings.

“Mi interés personal se inclina más por preservar lo que tenemos que por intentar recuperar lo que ya se ha perdido”, dijo Hemmings.