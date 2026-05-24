Polémica en el set: ¿Por qué despidieron a Tom Hardy de la serie MobLand?

En un giro inesperado que ha sacudido a la industria televisiva, el aclamado actor Tom Hardy ha sido despedido de “MobLand”, la exitosa serie de drama criminal de Paramount+.

Según informes de medios como Page Six, la drástica decisión de la cadena se tomó tras múltiples incidentes de comportamiento poco profesional y choques creativos durante las grabaciones de la segunda temporada.

Fuentes cercanas a la producción revelaron que Hardy, quien interpretaba al personaje principal Harry Da Souza, generó un ambiente tenso en el set de rodaje.

Entre los principales motivos de su salida destacan sus recurrentes retrasos en las jornadas de filmación y su constante insistencia en alterar los guiones, exigir cambios en los diálogos y dar directrices sin autorización.

A estas actitudes se sumó el descontento explícito del británico respecto al rumbo de la serie. Trascendió que al actor le irritaba el enfoque coral que adoptó la narrativa en la segunda entrega, pues prefería que la trama se concentrara principalmente en su personaje en lugar de repartir el protagonismo con el resto del elenco técnico y artístico.

La situación alcanzó su punto de quiebre cuando el productor Jez Butterworth amenazó con abandonar el proyecto debido a las fricciones con la estrella de “Venom”. Ante el ultimátum, Paramount+ optó por rescindir el contrato de Hardy de cara a la tercera temporada.

Hasta el momento, ni los representantes del actor ni la plataforma de streaming han emitido declaraciones oficiales. Sin embargo, el despido deja un gran enigma sobre cómo los guionistas resolverán la abrupta salida del personaje clave de la organización criminal Harrigan en los próximos episodios.

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