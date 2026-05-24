Ziesel, el robot miniatura capaz de disparar misiles antitanque

No hablamos de ciencia ficción ni de un prototipo de laboratorio. El Ziesel, el pequeño vehículo terrestre no tripulado de la alemana Diehl Defence, acaba de superar pruebas de fuego real disparando misiles antitanque a varios kilómetros de distancia, y estamos ante uno de los sistemas robóticos más disruptivos en la historia reciente del armamento terrestre.

Un robot pequeño capaz de causar millones de dólares en daños

Lo primero que sorprende del Ziesel es su tamaño — y eso no es un defecto, sino parte de su propósito.

La plataforma mide apenas 1.6 metros de largo por 1.3 metros de ancho, pesa 380 kilos en vacío y puede transportar más de 500 kilos de carga útil. Una huella pequeña que le permite moverse por zonas urbanas, bosques y terreno irregular donde un vehículo convencional simplemente no entra.

Su tracción es eléctrica, lo que le da una ventaja táctica inmediata — emite muy poco ruido y genera una firma térmica reducida, lo que lo hace más difícil de detectar. La velocidad máxima es de 20 km/h, y puede escalar pendientes de hasta 60 grados.

Lo que lo hace especialmente relevante es el kit de autonomía PLATON, que le permite navegar y ejecutar misiones con un alto grado de independencia en entornos tácticos complejos.

17 misiles disparados, cero fallos estructurales

En mayo de 2026, Diehl Defence, junto con RAFAEL Advanced Defense Systems y EuroSpike GmbH, completó una campaña de pruebas de cinco días en la que el Ziesel disparó 17 misiles SPIKE LR con éxito total.

Lo que los ingenieros querían verificar no era solo si el misil salía bien disparado — era si la plataforma aguantaba la tensión estructural de lanzamientos repetidos. La respuesta fue sí.

El resultado convierte al Ziesel en el primer sistema no tripulado terrestre del que se dispara exitosamente un misil guiado moderno. Eso es un hito real. Antes, los misiles antitanque guiados requerían plataformas tripuladas o helicópteros especializados; ahora pueden montarse sobre un robot del tamaño de un ATV.

El SPIKE LR tiene un alcance de hasta 5,5 km, puede operar en modo “dispara y olvida”, y también permite al operador actualizar el objetivo durante el vuelo. Su capacidad de penetración supera los 700 mm de blindaje homogéneo laminado.

Cerca del despliegue, con Alemania y Ucrania mirando

Lo que esto significa es que estamos ante una tecnología que ya no es experimental — está a las puertas de convertirse en un activo real en el campo de batalla.

Varias fuerzas armadas, incluyendo las de Alemania y Ucrania, ya están evaluando el Ziesel para diferentes misiones operativas. Diehl Defence tiene planificadas nuevas demostraciones ante representantes militares de distintos países en los próximos meses.

La comparación histórica es inevitable. Las drones aéreos armados tardaron casi una década en pasar de concepto a despliegue masivo. Los UGV armados parecen estar comprimiendo ese proceso. El Ziesel debutó con lanzador SPIKE en el evento Enforce Tac 2026 en Núremberg, y apenas tres meses después ya tenía 17 disparos reales de misiles encima.

Lo que vemos aquí es una nueva clase de arma — un sistema autónomo terrestre con capacidad antitanque real, que mantiene al operador humano fuera del alcance del enemigo.

¿Qué es el robot Ziesel y para qué sirve?

El Ziesel es un vehículo terrestre no tripulado (UGV) desarrollado por la empresa alemana Diehl Defence. Está diseñado para misiones de apoyo logístico, evacuación médica y reconocimiento, y en su versión de combate puede montar un lanzador de misiles SPIKE LR para atacar blindados a más de 5 km de distancia.

¿Cuántos misiles SPIKE LR puede disparar el Ziesel?

Durante las pruebas de mayo de 2026, el Ziesel disparó con éxito un total de 17 misiles SPIKE LR en cinco días sin sufrir daños mecánicos importantes. El sistema puede realizar múltiples lanzamientos consecutivos gracias a su estructura reforzada y su diseño de plataforma de carga.

¿Cuándo entrará en servicio el robot Ziesel armado?

Aún no hay una fecha oficial de despliegue, pero el sistema está siendo evaluado activamente por las fuerzas armadas de Alemania y Ucrania. Diehl Defence tiene planificadas nuevas demostraciones para representantes militares, lo que sugiere que la fase de despliegue operativo podría estar cerca.

Los robots armados autónomos llevan años siendo tema de debate ético y estratégico — el Ziesel viene a demostrar que ese debate ya no es teórico. ¿Crees que este tipo de sistemas debería tener restricciones internacionales similares a las de las minas antipersona? Cuéntanos qué opinas.

Sigue leyendo:

• Crece interés internacional por robots asesinos en medio de la guerra en Ucrania

• Robots contra robots: lo que una operación en Ucrania revela sobre cómo serán las guerras en el futuro cercano

• Ucrania despliega un “mini-tanque” robot capaz de aguantar 45 días en el frente de batalla