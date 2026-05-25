Cannes 2026: Todos los ganadores del prestigioso festival

El prestigioso Festival de Cannes 2026 concluyó su 79ª edición con una de las galas de clausura más repartidas de los últimos años, donde el director rumano Cristian Mungiu se alzó con la codiciada Palma de Oro gracias a su poderosa e impactante película “Fjord”.

El filme de Mungiu indaga en las grietas del estado del bienestar y los límites de la educación tradicional a través de una familia investigada por las autoridades, un triunfo que consolida al cineasta rumano en el olimpo cinematográfico tras haber obtenido el mismo reconocimiento en 2007.

El jurado internacional, presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, sorprendió a la Croisette al otorgar varios galardones a partes iguales.

Uno de los momentos más memorables de la noche fue para el cine español: Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como “Los Javis”, consiguieron el premio a la Mejor Dirección por su esperado largometraje “La bola negra”, distinción que compartieron con el realizador polaco Paweł Pawlikowski por su obra “Fatherland”.

Por su parte, el Gran Premio del Jurado fue a parar a manos del ruso Andrey Zvyagintsev por su dura crítica política en “Minotauro”, mientras que el Premio del Jurado reconoció a la alemana Valeska Grisebach por “The Dreamed Adventure”.

En el apartado interpretativo, las actrices Virginie Efira y Tao Okamoto compartieron el premio a Mejor Actriz por sus roles en “Soudain”, de Ryusuke Hamaguchi.

En la categoría de Mejor Actor, el galardón fue entregado de forma conjunta a Emmanuel Macchia y Valentin Campagne por el drama belga “Coward”. Finalmente, el cineasta francés Emmanuel Marre se adjudicó el premio al Mejor Guion por “Notre Salut” (“A Man of His Time”).

Durante el Festival de Cannes concedió una Palma de Oro Honorífica a Barbra Streisand, quien no asistió a la ceremonia por temas de salud. Peter Jackson y John Travolta también recibieron estas distinciones.

Lista completa de ganadores en el Festival de Cannes 2026:

Largometrajes

Palma de Oro

“Fjord”, dirigida por Cristian Mungiu

Grand Prix

“Minotaure”, dirigida por Andrey Zvyagintsev

Premio a Mejor Dirección (ex aequo)

Javier Calvo y Javier Ambrossi por “La bola negra”

Paweł Pawlikowski por “Fatherland”

Mejor Guion

Emmanuel Marre por “Notre Salut”

Premio del Jurado

“Das Geträumte Abenteuer”, dirigida por Valeska Grisebach

Mejor Interpretación Femenina

Virginie Efira y Tao Okamoto en “Soudain”, dirigida por Ryusuke Hamaguchi

Mejor Interpretación Masculina

Emmanuel Macchia y Valentin Campagne en “Coward”, dirigida por Lukas Dhont

Cortometrajes

Palma de Oro

“Para los contrincantes”, dirigida por Federico Luis

Un Certain Regard

Premio Un Certain Regard

“Everytime”, dirigida por Sandra Wollner

Premio del Jurado

“Elephants in the Fog”, dirigida por Abinash Bikram Shah (Ópera Prima)

Premio Especial del Jurado

“Iron Boy”, dirigida por Louis Clichy

Mejor Actor

Bradley Fiomona Dembeasset por “Congo Boy”, dirigida por Rafiki Fariala

Mejor Actriz

Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas por “Siempre soy tu animal materno”, dirigida por Valentina Maurel

Caméra d’or

Premio Caméra d’or

“Ben’imana”, dirigida por Marie-Clémentine Dusabejambo (Un Certain Regard)

La Cinef

Primer Premio

“Laser-Gato” (“Laser-Cat”), dirigida por Lucas Acher NYU, Estados Unidos

Segundo Premio

“Silent Voices”, dirigida por Nadine Misong Jin Columbia University, Estados Unidos

Tercer Premio

“Alrig Nok” (“Never Enough”), dirigida por Julius Lagoutte Larsen

La Fémis, Francia Growing Stones, Flying Papers, dirigida por Roozbeh Gezerseh y Soraya Shamsi

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Alemania

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