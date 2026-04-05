John Travolta debutará como director en Cannes

El Festival de Cannes sumará este año una dosis extra de nostalgia y estrellas de Hollywood a su programación. La organización del certamen anunció que John Travolta debutará oficialmente como director en la 79.ª edición del festival con su primer largometraje titulado “Propeller One-Way Night Coach”.

La cinta, producida por Apple Original Films, se presentará fuera de competición dentro de la sección Cannes Première.

Según el comunicado oficial del festival, el actor de 72 años estará presente en la emblemática playa de la Croisette para presentar personalmente este proyecto, el cual adapta una novela que él mismo publicó en 1997.

Un tributo a la aviación

Más allá de su prolífica carrera de cinco décadas frente a las cámaras, Travolta es reconocido mundialmente por su faceta como piloto experto, acumulando más de 9,000 horas de vuelo y licencias para operar aeronaves de gran envergadura como el Boeing 747 y el Airbus A380. “Propeller One-Way Night Coach” es el resultado cinematográfico de esa pasión de toda la vida.

La película narra un viaje nostálgico ambientado en la época dorada de la aviación. La historia sigue a un joven entusiasta —interpretado por Clark Shotwell— que se embarca en una aventura hacia Los Ángeles junto a su madre, papel a cargo de Kelly Eviston-Quinnett.

El reparto incluye también a Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann, quienes interpretarán a las azafatas de este vuelo lleno de personajes extravagantes y momentos mágicos.

El festival, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, ya ha confirmado otros hitos para esta edición, como la apertura con “La Vénus électrique” y las Palmas de Oro honoríficas para Peter Jackson y Barbra Streisand.

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