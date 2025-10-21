“Black Tides”: El regreso a Hollywood de Melissa Barrera junto a John Travolta

Luego de una pausa involuntaria en su carrera, la actriz mexicana Melissa Barrera ya alista motores para sumarse a su nuevo proyecto en la pantalla grande: el thriller de acción “Black Tides”, en el que compartirá créditos con John Travolta.

De acuerdo con informes de ‘Deadline’, la regiomontana ya se ha sumado al rodaje de la cinta en Gran Canaria, España, donde también participan Ella Bleu Travolta, hija de John Travolta, Álvaro Mel y Dylan Torrell.

Fue el propio director de la cinta, Renny Harlin, quien destacó el trabajo de Melissa Barrera y adelantó que el público quedará cautivado con la química que se ha generado entre ella y John Travolta a través del filme.

“Melissa aporta pasión y vulnerabilidad a un papel que lo exige todo: emocional, física y cinematográficamente. Ella y John juntos magia y elevan cada detalle de esta historia“, señaló al portal estadounidense.

Y es que la historia sigue a ‘Bill Pierce’ (Travolta), un papá que intenta reconectar con su hija ‘Rebecca’ (Melissa Barrera) y su nieto ‘Sebastián’ (Torrell) cuando su velero es atacado por orcas en la costa sur de España, lo que desencadena una lucha por sobrevivir en alta mar.

Cabe recalcar que este es solo el primero de los varios éxitos que la mexicana se prepara para protagonizar en Hollywood. Y es que el próximo 27 de diciembre se estrenará la serie de suspenso y espionaje “The Copenhagen Test”, de la plataforma Peacock, que protagoniza junto al actor chino-canadiense Simu Liu.

Además de este título, la famosa ha participado en producciones como “Your Monster” y “Abigail”, ambas bien recibidas por parte de los fans del género del terror. Dentro de su portafolio también figuran: el musical “En el Barrio”, “Carmen”, así como la quinta y sexta entrega de la saga “Scream”.

El regreso de Melissa Barrera a Hollywood se da a más de dos años de su polémico despido de la saga de”Scream“, donde dio vida a ‘Sam Carpenter’. Según lo revelado por la famosa, la decisión de la productora tuvo lugar tras acusar a Israel de hacer un “genocidio y limpieza étnica” en 2023.

