John Travolta obtiene la Palma de Oro honorífica en Cannes y presenta su primera película como director

El primer gran momento de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes tuvo nombre propio: John Travolta. El actor hizo su debut como director y también recibió la Palma de Oro honorífica de manos del delegado general del festival, Thierry Frémaux.

"Dijiste que sería una noche especial, pero no pensé que te referías a esto. Es un momento conmovedor. Esto va más allá de un Oscar". John Travolta

El reconocimiento, otorgado antes de la proyección de su película “Propeller One-Way Night Coach”, supone el mayor honor de su carrera y refrenda su huella en la historia del cine.

Frémaux justificó la distinción calificando a Travolta como “uno de los más grandes artistas de los siglos XX y XXI”. Y es que la relación del actor con Cannes viene de lejos: “Pulp Fiction”, la cinta dirigida por Quentin Tarantino que protagonizó, se estrenó en el festival y ganó la Palma de Oro; “Grease” y “Saturday Night Fever” se proyectaron en las playas de Cannes; mientras que “Primary Colors” (1998) lo hizo fuera de competición y “She’s So Lovely” (1997) compitió en la fase oficial.

John Travolta y su equipo durante el Festival de Cannes 2026.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

La primera película aceptada para Cannes 2026

Frémaux reveló que “Propeller” fue el primer largometraje seleccionado para la 79ª edición del certamen. “Cuando John vino a vernos en otoño, se mostró muy humilde y tímido ante la idea de proyectar la película como selección oficial”, explicó.

El actor confesó que cuando supo que su ópera prima sería la primera cinta confirmada para Cannes 2026, no pudo contener la emoción: “Cuando me dijiste que esta sería la primera película aceptada, lloré”.

Antes de la proyección, Travolta definió el filme como “lo más personal que he hecho jamás”.

¿De qué se trata la película?

“Propeller One-Way Night Coach”, cuyo estreno está previsto para el 29 de mayo en Apple, está basada en el libro homónimo de Travolta y narra la historia de Jeff, un joven entusiasta de la aviación, y su madre, quienes emprenden un vuelo a través del país rumbo a Hollywood.

El reparto de “Propeller” incluye a Ella Bleu Travolta, hija del actor, en el papel de azafata, junto a Clark Shotwell, Kelly Eviston-Quinnett y Olga Hoffmann. Tras la proyección, Travolta agradeció personalmente la asistencia del príncipe Alberto II de Mónaco al estreno.

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