Dodge prepara un nuevo deportivo inspirado en el Viper

Algo empezó a moverse otra vez dentro de Dodge. Después de varios años concentrada en SUV, muscle cars y versiones eléctricas, la marca estadounidense parece decidida a recuperar parte de esa identidad salvaje que la convirtió en un ícono entre los fanáticos de los deportivos americanos.

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Las señales aparecieron durante el evento Investor Day 2026 de Stellantis, donde el grupo mostró la hoja de ruta de sus marcas hasta el final de la década. Entre tantos anuncios, hubo uno que rápidamente despertó la atención de los entusiastas. Dodge prepara un nuevo modelo deportivo llamado Copperhead, un nombre que inevitablemente hace pensar en el inolvidable Viper.

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Aunque desde la compañía dejaron claro que no será una nueva generación directa del Viper, la intención parece bastante evidente. El objetivo sería recuperar esa filosofía de auto extremo, potente y emocional que convirtió al Viper en una auténtica leyenda.

El Copperhead apunta a revivir la esencia SRT

Por ahora, Stellantis mantiene bajo llave casi todos los detalles del proyecto. No mostró imágenes oficiales ni confirmó especificaciones técnicas. Aun así, algunos medios estadounidenses como Car and Driver pudieron ver maquetas del modelo y adelantan que tendrá una estética agresiva y claramente inspirada en los grandes deportivos de alto rendimiento.

Según esas primeras descripciones, el nuevo Copperhead apostará por tomas de aire enormes, una carrocería muy baja, ópticas LED ultradelgadas y un alerón trasero prominente. Todo eso acompañado por proporciones modernas, aunque manteniendo ciertos guiños visuales que recuerdan inevitablemente al viejo Viper.

El proyecto además formará parte de la división SRT, la rama de alto rendimiento de Dodge.

El regreso del V8 todavía es posible

Uno de los mayores interrogantes gira alrededor del motor. Dodge todavía no confirmó qué impulsará al Copperhead, pero todo indica que el V8 seguirá teniendo protagonismo dentro de la marca.

La decisión reciente de Stellantis de volver a producir motores HEMI alimentó todavía más las especulaciones. No sería extraño que este nuevo deportivo utilizara alguna variante de esos bloques de gran cilindrada.

Al mismo tiempo, tampoco se descarta una solución híbrida. Stellantis ya trabaja en tecnologías electrificadas de alto rendimiento junto a Ram y otros proyectos internos, por lo que el Copperhead podría combinar potencia tradicional con apoyo eléctrico.

Un nombre que ya tiene historia dentro de Dodge

El nombre Copperhead no apareció de la nada. Dodge ya lo había utilizado en 1997 para un concept car bastante particular.

Aquel modelo buscaba convertirse en una alternativa más accesible al Viper. Mientras el superdeportivo estrella de Dodge rondaba los $70,000 dólares en aquella época, el Copperhead pretendía ofrecer sensaciones deportivas por menos de la mitad.

Era un roadster biplaza, compacto y mucho más ligero que el Viper. Incluso apuntaba a competir contra modelos como el BMW Z3, el Mercedes-Benz SLK y el Mazda MX-5 Miata.

El Viper sigue siendo una obsesión para muchos fanáticos

Aunque Dodge insiste en que no habrá un nuevo Viper por ahora, el recuerdo del modelo sigue más vivo que nunca entre los entusiastas estadounidenses.

El Viper debutó en 1992 y rápidamente construyó una reputación salvaje gracias a su enorme motor V10 atmosférico y una conducción brutal que nunca intentó suavizar demasiado las cosas para el conductor.

Su generación final se despidió en 2017 después de años de ventas bajas y altos costos de producción. Aun así, terminó convirtiéndose en uno de esos autos que nunca desaparecen del todo en la memoria colectiva.

Ahora, con el Copperhead en desarrollo y el regreso de SRT tomando fuerza dentro de Dodge, muchos sienten que la marca finalmente vuelve a mirar hacia sus raíces más radicales.

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