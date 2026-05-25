Estampida en festival de motociclistas en Carolina del Sur dejó al menos 19 herido

Al menos 19 personas resultaron heridas durante una estampida ocurrida la madrugada del domingo en el Black Pearl Cultural Heritage and Bike Festival, celebrado en Atlantic Beach, en Carolina del Sur.

El incidente ocurrió poco después de la 1:00 de la mañana cerca de uno de los escenarios principales del evento, según información de las autoridades locales reseñada por ABC.

Autoridades descartan amenazas o disparos

El administrador interino de Atlantic Beach, Titus Leaks, explicó que la estampida aparentemente comenzó cuando una persona empezó a correr repentinamente entre la multitud.

Según las autoridades, el movimiento generó una reacción en cadena que provocó momentos de pánico entre los asistentes.

Funcionarios señalaron que no hubo reportes confirmados de peleas, armas ni amenazas directas contra la seguridad pública.

La Horry County Fire Rescue describió inicialmente la situación como un “incidente con múltiples víctimas”.

Equipos de emergencia evaluaron a 19 personas por lesiones consideradas no mortales.

De acuerdo con el reporte oficial, tres asistentes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La situación fue controlada rápidamente

Las autoridades indicaron que oficiales encargados del control de multitudes actuaron rápidamente para contener el caos y restablecer el orden.

Tras estabilizar la situación, el festival continuó desarrollándose con normalidad.

Titus Leaks expresó preocupación por las personas afectadas y aseguró que la seguridad de residentes y visitantes sigue siendo la principal prioridad de las autoridades locales.

El Black Pearl Cultural Heritage and Bike Festival se celebra cada fin de semana del Día de los Caídos desde hace aproximadamente 40 años.

El evento atrae anualmente a motociclistas y visitantes de distintas partes de Estados Unidos hacia la costa de Carolina del Sur, ubicada cerca de Myrtle Beach.

La edición del año pasado también estuvo marcada por varios incidentes de seguridad, incluidos enfrentamientos y un tiroteo ocurrido en una embarcación de fiesta en la zona de Little River.

Sigue leyendo:

–Carolina del Sur realizó otra ejecución por fusilamiento, la segunda en 15 años

–Adolescentes acusados de iniciar incendio forestal en Parque Estatal de Carolina del Sur

–Ejecutan con un pelotón de fusilamiento a un condenado a muerte en EE.UU.