Mujer murió tras ser atacada por dos pitbulls en Florida

Una mujer de Florida murió luego de sufrir un violento ataque de dos pitbulls en un vecindario cercano a Cocoa, informaron las autoridades del condado de Brevard.

La víctima fue identificada como Jodi Cowan, de 50 años, quien fue atacada el martes mientras caminaba junto a su perro pequeño. El caso es investigado por la unidad de servicios animales de la Brevard County Sheriff’s Office.

Su pareja intentó rescatarla durante el ataque

La pareja de la víctima, Donnell Smith, relató a la cadena local WESH, afiliada de NBC que regresó a casa cerca de la 1:00 de la madrugada y notó que Jodi Cowan había salido con su mascota.

Poco después escuchó gritos de auxilio y observó a dos perros arrastrando a la mujer por la calle.

Según contó a medios locales, corrió para ayudarla y la encontró gravemente herida en medio de un charco de sangre.

Aseguró que los perros regresaron varias veces para seguir atacándola mientras intentaba detener la hemorragia y defenderla utilizando un cuchillo.

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima en helicóptero a un hospital cercano, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las heridas.

Residentes de la zona afirmaron que los perros involucrados ya habían generado preocupación en la comunidad.

Bruce Midkiff declaró que cámaras de vigilancia de su vivienda captaron parte del ataque y que las grabaciones fueron entregadas a la policía.

El vecino aseguró además que varias personas habían reportado previamente a las autoridades problemas relacionados con los pitbulls.

Según relató, uno de los perros había mordido anteriormente a otro residente y en abril incluso habría acorralado a su esposa dentro de un vehículo.

Otro vecino, Scott Chase, dijo que había llamado en dos ocasiones a las autoridades para denunciar que los animales se escapaban constantemente.

Familia describe a la víctima como amante de los animales

El padre de la víctima, Martin Cowan, describió a su hija como una persona de gran corazón y amante de los animales.

Mientras tanto, Donnell Smith cree que el ataque comenzó cuando los pitbulls persiguieron al perro pequeño de la pareja y Jodi Cowan intentó intervenir.

Los dos pitbulls fueron confiscados por control animal mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos criminales contra el dueño de los perros.

Florida endureció recientemente las sanciones relacionadas con dueños de perros agresivos después de varios ataques mortales ocurridos en el estado, incluido el caso de un niño de ocho años fallecido en 2024.

La investigación sigue en curso y las autoridades solicitaron a los vecinos no divulgar públicamente los videos del ataque.

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