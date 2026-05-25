Pronóstico del tiempo en Miami para este lunes 25 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 25 de mayo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 49 y habrá pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:31 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:05 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 88 grados Fahrenheit (27 y 31ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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