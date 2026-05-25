Pronóstico del tiempo en San Antonio para este lunes 25 de mayo

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este lunes 25 de mayo. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) al caer la noche. También se espera un viento del este, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1015.9 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 06:37 h y el atardecer será a las 20:25 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 86 grados Fahrenheit (22 y 30ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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