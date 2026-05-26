007 First Light: todo lo que debes saber del juego que reinventa a James Bond

El espía más famoso del mundo acaba de dar el salto definitivo a los videojuegos con 007 First Light, el título que los fans de la saga llevaban años esperando. Desarrollado por IO Interactive, el estudio detrás de la saga Hitman, y producido junto a Amazon MGM Studios, este juego llegará oficialmente este 27 de mayo para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC.

Y la espera promete valer la pena, porque lo que IO Interactive ha construido no es simplemente un juego de licencia más. 007 First Light es una historia de origen completamente nueva e independiente, que no está basada en ninguna película de la franquicia. Aquí no verás al Bond invencible y perfecto que conoces de la pantalla grande. Lo que encontrarás es algo mucho más interesante: un joven agente que todavía está aprendiendo a sobrevivir.

El Bond que nunca habías visto antes

La premisa central del juego sitúa a James Bond como un recluta del programa de entrenamiento del MI6, un tipo talentoso pero impulsivo que todavía no ha ganado su famoso número 00. La misión que debe completar a lo largo del juego es precisamente la que le otorgará su tan codiciada licencia para matar.

El encargado de darle vida es Patrick Gibson, conocido por su papel en Dexter: Pecado Original, quien interpreta a un Bond más humano, más vulnerable y más emocionante de lo que cualquier película reciente ha intentado mostrar. Y no viene solo: el elenco incluye a Priyanga Burford como M, Alastair Mackenzie como Q, Kiera Lester como Miss Moneypenny y al siempre magnético Lennie James como John Greenway, el mentor de Bond. Para redondear el reparto, el carismático Lenny Kravitz interpreta a Bawma, el villano principal del juego.

La aventura llevará al jugador desde los montes Cárpatos hasta el mercado negro de Aleph, pasando por una instalación de lujo llena de trampas y una amenaza que tiene nombre propio: un agente 009 que se ha vuelto renegado y que convierte cada misión en un desafío mortal.

Una jugabilidad que mezcla sigilo, acción y gadgets al estilo Bond

Si algo tiene claro IO Interactive es cómo diseñar niveles con múltiples caminos, y eso se nota en 007 First Light desde el primer minuto. El juego introduce el sistema Creative Approach, que te permite abordar cada misión como quieras: con sigilo total, acción directa o una mezcla de ambas según el momento.

Las mecánicas están divididas en capas que funcionan de maravilla. El modo espionaje te permite escuchar conversaciones a escondidas, robar tarjetas de acceso y explorar el entorno para descubrir rutas alternativas. El Instinto de Bond es una habilidad especial con recursos limitados que te permite engañar enemigos, escapar de situaciones comprometidas o mejorar la puntería en los momentos más críticos. Y cuando el sigilo falla, entra en escena la Licencia para Matar, una mecánica que desata el combate más rápido, fluido y cinematográfico que podrías imaginar.

Los gadgets de la División Q también juegan un papel central: relojes láser, dispositivos de humo, herramientas de hackeo y mucho más están disponibles para adaptarse a cada estilo de juego. Y como no podría ser de otra manera en un juego de James Bond, las persecuciones en coche son una parte esencial de la experiencia, con secuencias de alta adrenalina que recuerdan todo lo mejor del cine de espías.

Más allá de la campaña principal, el juego también ofrece TacSim (Tactical Simulation), un modo extra centrado en la rejugabilidad donde podrás repetir misiones con modificadores especiales y desafíos únicos dentro de una instalación secreta del MI6.

Un proyecto enorme con miras al futuro

007 First Light es el proyecto más caro en la historia de IO Interactive, y eso se nota en cada detalle del diseño, el elenco y la producción. Pero más allá del presupuesto, lo que hace especial a este juego es la ambición narrativa detrás de él. Según los propios desarrolladores, este título es el inicio de una trilogía que promete construir el universo jugable definitivo del agente 007.

El resultado es un juego que logra algo difícil: capturar la esencia de todos los actores que han interpretado a Bond a lo largo de más de 70 años, sin copiar a ninguno en particular. Es una carta de amor a la franquicia que, al mismo tiempo, se atreve a contar algo completamente nuevo. Si eres fan de James Bond, o simplemente un amante de los juegos de acción y espionaje bien ejecutados, 007 First Light tiene todo para convertirse en uno de los títulos del año.

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