Corte Suprema falla contra Florida en disputa por camioneros inmigrantes

La Corte Suprema rechazó este martes el intento de Florida de demandar a California y Washington por supuestamente otorgar licencias comerciales a camioneros inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y no dominan el inglés.

El caso surgió tras un accidente mortal ocurrido en 2025 en una carretera de Florida, donde estuvo involucrado Harjinder Singh, un conductor originario de India que había ingresado a Estados Unidos desde México. Según investigaciones estatales y federales, Singh presuntamente no podía leer señales de tránsito y enfrenta cargos penales, aunque se declaró inocente.

De acuerdo con información retomada por AP, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusó a California y Washington de ignorar normas federales de seguridad al permitir que ciertos conductores obtuvieran licencias comerciales.

California y Washington rechazan acusaciones

Las autoridades de ambos estados negaron las afirmaciones de Florida y defendieron sus procesos de verificación migratoria y pruebas de inglés.

El fiscal general de California, Rob Bonta, aseguró que el Departamento de Vehículos Motorizados verifica la presencia legal mediante bases de datos federales y exige pruebas de dominio del idioma inglés antes de emitir licencias comerciales.

“Las afirmaciones de Florida se basan en suposiciones erróneas sobre la ley y la práctica de California”, señaló Bonta ante el tribunal.

Washington también calificó la demanda como una “maniobra política” y afirmó que sus exámenes cumplen con estándares federales.

Debate migratorio llega al transporte comercial

El caso refleja cómo el debate migratorio continúa expandiéndose hacia temas laborales y de seguridad vial en el país.

La administración de Donald Trump ha endurecido su postura respecto a camioneros inmigrantes y licencias comerciales. En abril de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para reforzar la obligación de que conductores comerciales lean y hablen inglés con fluidez.

Aunque la Corte Suprema rechazó la demanda, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito dijeron que habrían permitido avanzar el caso.

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