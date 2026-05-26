Gobierno de México subastará el rancho donde murió “El Mencho”

El Gobierno de México, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), pondrá en subasta una propiedad ubicada en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, zona donde en febrero pasado fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La venta forma parte de un paquete de 211 propiedades que serán ofertadas por el organismo federal, según revelaron medios como El Universal.

De acuerdo con información del INDEP, el inmueble corresponde a un terreno rústico localizado en el desarrollo residencial de Tapalpa. En ese lugar, el 22 de febrero, fuerzas federales localizaron y enfrentaron al capo, quien murió durante el operativo militar.

La propiedad será subastada mediante el esquema de sobre cerrado el próximo 28 de mayo. El precio base de venta fue fijado en alrededor de 744,000 dólares.

Según reportes oficiales, la propiedad se encuentra dentro de una zona boscosa de alta plusvalía y forma parte de un complejo turístico-residencial frecuentado por visitantes nacionales.

Investigaciones federales señalaron que “El Mencho” utilizaba la cabaña como refugio temporal y que fue localizado gracias al seguimiento de personas cercanas a su círculo personal.

Aunque las autoridades no han atribuido formalmente la propiedad al exlíder criminal, el terreno se ubica exactamente en la zona donde ocurrió el operativo que puso fin a su trayectoria al frente del CJNG.

Tras su muerte, se registraron bloqueos carreteros y actos violentos en distintas regiones del país atribuidos a la reacción de la organización criminal.

La subasta forma parte de la estrategia gubernamental para comercializar bienes decomisados o transferidos por distintas dependencias federales y destinar los recursos obtenidos a programas públicos.

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