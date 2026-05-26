Horóscopo de hoy para Géminis del 26 mayo de 2026

Algunas de tus amistades estarán distraídas y probablemente no te presten la atención que mereces. Sin embargo, aunque sientas que no te tienen en cuenta, tu toque distintivo no pasará inadvertido para quienes saben observar. Tu cortesía y refinamiento brillarán en la multitud.

Horóscopo de amor para Géminis Recibes muchos más mensajes y contactos de lo usual y disfrutas la atención. Puedes recibir un mensaje o un texto de alguien especial, que está contento y emocionado por el prospecto de verse. Responde positivamente o encontraras en un tiempo en el futuro que te reprocharas haber perdido esta oportunidad.

Horóscopo de dinero para Géminis Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.