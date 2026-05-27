Detienen en Tijuana a mujer que transportaba armas dentro de un peluche

Una mujer identificada como Karina Lizeth “N”, de 25 años y originaria de Tijuana, fue detenida por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) cuando presuntamente transportaba armas de fuego ocultas en el interior de un muñeco de peluche con forma de león.

De acuerdo con autoridades estatales, la detenida estaría relacionada con una célula delictiva que opera en la ciudad fronteriza.

La captura ocurrió cuando los agentes realizaban labores de vigilancia. Según los reportes oficiales, la mujer mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial e intentó deshacerse del peluche antes de huir, por lo que fue interceptada para una revisión preventiva.

Durante la inspección, los elementos de seguridad localizaron dos armas de fuego escondidas dentro del juguete.

Las investigaciones preliminares señalan que la mujer era encargada de trasladar armamento para un grupo criminal, utilizando el peluche para evitar ser detectada por las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que las armas decomisadas presuntamente serían utilizadas en enfrentamientos entre organizaciones rivales que disputan el control de actividades ilícitas en la región.

Tras su detención, Karina Lizeth fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán las investigaciones para establecer posibles vínculos con integrantes del crimen organizado.

El caso llamó la atención por el método empleado para ocultar el armamento, una modalidad poco común que, de acuerdo con las autoridades, evidencia las estrategias utilizadas por grupos delictivos para mover armas sin levantar sospechas.

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