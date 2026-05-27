Dulce María reflexiona sobre cómo es ser madre de dos niñas

La cantante y actriz mexicana Dulce María volvió a abrir su corazón con sus seguidores para hablar de un proceso tan transformador como lo es la maternidad.

A poco más de dos meses de dar la bienvenida a su segunda hija, Fernanda, fruto de su matrimonio con Paco Álvarez, la ex RBD recurrió a sus redes sociales para reflexionar con total honestidad sobre el postparto y el torbellino de emociones que experimenta al convertirse en madre de dos niñas.

Acompañada de tiernas fotografías con su recién nacida en brazos, la artista confesó estar viviendo una auténtica metamorfosis. “Dar a luz es una metamorfosis en todos los sentidos”, explicó, señalando que, a pesar de contar con la experiencia previa de criar a su primogénita María Paula, de 5 años, cada proceso es único y la obliga a asimilar su nueva realidad mientras aterriza de este viaje que es crear vida.

La intérprete describió esta faceta como una profunda combinación de fortaleza y vulnerabilidad, un balance entre lo terrenal y lo espiritual.

Al ver sonreír a su bebé, asegura experimentar una gran sensación de empoderamiento. “Solo puedo decir que me siento infinitamente agradecida por este regalo tan grande y que al ver a este ser sonreír siento que soy capaz de todo… aunque después sienta lo contrario”, admitió.

Para Dulce María, concebir y dar vida representa un verdadero “superpoder” de las mujeres, un proceso en el que presta su cuerpo, mente y espíritu para el nacimiento de una nueva alma.

En este camino de reencuentro y redescubrimiento, la artista abraza con ternura la bendición de guiar a sus dos hijas.

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