Dulce María comparte fotos inéditas de su bebé y habla sobre su etapa posparto

El pasado mes de marzo, la cantante Dulce María dio la bienvenida a su segunda hija junto al empresario Paco Álvarez, una pequeña de nombre Fernanda. A solo unas semanas de este hecho, la famosa reapareció en redes sociales con una tierna publicación en la que mostró cuánto ha crecido su bebé.

El post, lanzado desde su perfil de Instagram, presentó ante sus trece millones de seguidores cuatro imágenes en las que su bebé es protagonista. La primera de ellas consistió en una foto de perfil de la pequeña, quien porta trajecito estampado con estrellas y lunas mientras descansa plácidamente con una manta rosa.

La postal que se robó el corazón del público fue aquella en la que se aprecian las manos de todos los integrantes de su familia: las de ella, las de su esposo Paco Álvarez, la recién nacida Fernanda y su primogénita María Paula.

Dulce María completó este retrato familiar con unas palabras en las que dejó saber cómo ha vivido las últimas semanas tras la llegada de su hija:

“No existen palabras para describir el amor que siento … solo sé que en medio de toda esta etapa posparto que es tan retadora, mi corazón explota de amor y de ternura al verte, al oírte, al alimentarte, al sentir como te calmas cuando te pego a mi”, confesó. “Infinitamente agradecida con Dios por tu llegada y tu vida. TE AMO FERNANDA”.

La familia de Dulce María crece

Fue a finales del mes de marzo que la feliz pareja anunció la llegada de su segunda hija. Para ello, desnudaron sus emociones por medio de un extenso mensaje que se difundió en diversas plataformas digitales.

Acompañado de un tierno video en familia, la estrella de la pantalla chica reflexionó sobre el impacto de esta nueva integrante de su familia. “Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida (…) Solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuánto lo anhelábamos. Estamos infinitamente agradecidos por tu vida”.

Dulce María no dejó pasar desapercibida la emoción que conlleva ver a su primogénita adoptar el rol de hermana mayor: “Ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor. Morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos bebita mágica”, mencionó para concluir.

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