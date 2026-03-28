Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija con un emotivo video

La familia de la cantante mexicana Dulce María, conformada por el productor Paco Álvarez y su primogénita María Paula, cuenta con una nueva integrante. Se trata de la pequeña Fernanda, cuya llegada fue confirmada por famosa a través de un emotivo mensaje publicado desde sus redes sociales.

Fue durante la tarde del pasado 27 de marzo que la exintegrante de “RBD” confirmó la noticia del nacimiento de su segunda bebé. Acompañado de un tierno video en familia, la estrella reflexionó sobre el impacto que esta llegada ha tenido en su vida.

“Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida”, destacó Dulce María al inicio de su mensaje.

Pese a que no todo fue color de rosa durante el embarazo, la familia abraza cada uno de los momentos que los llevaron a conocer a la pequeña Fernanda: “Solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuánto lo anhelábamos. Estamos infinitamente agradecidos por tu vida”, se destacó.

Dulce María no dejó pasar desapercibido el nuevo rol que adopta su primogénita: “Ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor. Morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos bebita mágica“, dijo para concluir.

Esta noticia pronto acaparó la atención de miles de internautas y de varios artistas que le enviaron sus mejores deseos a la pareja. Algunas de las personalidades que hicieron acto de presencia en la sección de comentarios incluyeron a Thelma Madrigal, David Chocarro, Fernanda Castillo, Alexis Ayala y Karla Díaz.

“¡Bienvenida, pequeña Fernanda!”; “Felicidades, Dulce, que cada instante con ella sea especial y lleno de amor”; “Qué lindo nombre encontraron y decidieron”; “Una vida llena de amor te espera”; “Le deseo lo mejor a tu hermosa familia” y “Qué bendición, muchísimas felicidades”, son las felicitaciones que destacan dentro de la plataforma.

Dulce María y su perspectiva sobre la maternidad

A poco más de 5 años de haberse convertido en madre con la llegada de su hija María Paula, la intérprete de “Ser o parecer” es más consciente que nunca de los aprendizajes que esta faceta ha traído consigo.

De acuerdo con las declaraciones compartidas hace unos meses en su visita al podcast “Mejor Q’ ayer”, la maternidad la ayudó a construir una mejor versión de sí misma. “Todas mis prioridades cambiaron, desde… me pasó incluso de dejar gente, poner altos con algunas amistades, con gente de trabajo, managers, cosas así. Cambió todo, porque yo decía: ‘No hay nada más importante en este momento que mi hija'”, reveló al conductor del show, el actor Luis Ernesto Franco.

Sin embargo, también se ha visto afectada por los retos que conlleva este papel: “Es muy demandante todavía y me cuesta trabajo encontrar el equilibrio entre todas las cosas que tienes que ser: mamá, mujer, esposa, profesionista (…) Es retador, pero vale toda la pena y la alegría“, reconoció.

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