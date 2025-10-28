Dulce María está embarazada de su segundo bebé y lo presume con fotos de su pancita

La actriz y cantante Dulce María, quien en diciembre cumplirá 40 años, dio a conocer el lunes que está en la espera de su segundo hijo, quien nacerá producto de su matrimonio con Paco Álvarez.

La exintegrante de RBD compartió la buena nueva en una entrevista exclusiva que otorgó a la revista Marie Claire, en donde compartió lo que para ella significa estar en la dulce espera en esta etapa de su vida.

“Les compartimos la noticia más hermosa del mundo”, se lee en el texto con el que Dulce compartió su felicidad por medio de Instagram Stories.

Su texto estuvo acompañado de una fotografía de la portada de la citada publicación, en donde se le ve luciendo su embarazo.

En la entrevista que concedió a Marie Claire, Dulce dejó en claro que se había puesto como límite ser mamá de nuevo a los 40 años, lo cual sí logrará cumplir.

“Me había puesto como límite los 40 años: quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera, pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, declaró Dulce a la citada publicación.

Por ahora desconoce si está a le espera de una nena o de un varón y ella asegura que eso es algo que pasa a un segundo término, en especial cuando se está por cumplir uno de sus más grandes anhelos.

“No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida. Gracias a Dios, todo va bien”, se sinceró Dulce.

Su felicidad es compartida por sus seguidores y por sus amigos famosos, quienes inundaron sus redes sociales de palabras de felicitación para la futura mamá de dos.

“¡Qué alegría, ya podemos gritarlo al mundo entero! ¡Dios y sus tiempos PERFECTOS! Bebé, te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami serán incondicionales para ti”, le dedicó Anahí.

