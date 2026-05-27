Hombre encuentra paquete envuelto en lona en playa de Florida y causa furor en redes: contenía presuntos narcóticos

Un hombre fue captado en video mientras retiraba del agua un misterioso paquete envuelto en lona que llegó hasta la orilla de Fort Lauderdale Beach, Florida, el pasado 18 de mayo.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en TikTok y otras plataformas, donde numerosos usuarios comenzaron a especular que el hombre había encontrado millones de dólares ocultos dentro del paquete.

El objeto, de varios pies de altura, llamó la atención especialmente cuando el video mostró brevemente su interior: varios paquetes rectangulares acomodados cuidadosamente, similares a ladrillos.

La policía cree que se trataba de narcóticos

Sin embargo, las autoridades descartaron las teorías sobre dinero en efectivo.

La Policía de Fort Lauderdale indicó que el contenido del paquete era sospechoso de ser narcóticos.

“El objeto era presuntamente narcóticos”, señalaron las autoridades en declaraciones ofrecidas a Daily Mail.

Según la policía, el paquete llegó a la orilla alrededor de las 11:00 de la mañana.

Hasta el momento no se han realizado arrestos ni se han identificado sospechosos relacionados con el hallazgo.

Las autoridades tampoco han determinado cómo el paquete terminó en el océano ni quién sería su propietario.

Redes sociales reaccionaron con bromas y teorías

El caso generó miles de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios sugirieron que el paquete contenía “square groupers”, un término coloquial utilizado en Florida para referirse a cargamentos de marihuana envueltos y arrojados al mar.

Otros usuarios bromearon diciendo que ellos no habrían reportado el hallazgo a las autoridades.

“Tal vez soy de la vieja escuela, pero el que lo encuentra se lo queda”, escribió un usuario.

Algunos incluso especularon que el paquete podría estar relacionado con organizaciones criminales o dinero del narcotráfico.

Las autoridades recordaron que la legislación de Florida exige reportar propiedades perdidas o abandonadas. No hacerlo podría derivar en cargos relacionados con robo o apropiación indebida.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades intentan determinar el origen del paquete hallado en la playa.

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