La Dra. Jasmeet Bains apela al voto latino en el Distrito 22 de California

La Dra. Jasmeet Bains busca ser la candidata demócrata por el Distrito 22 de California y desafiar al republicano David Valadao, en un territorio donde el 75% de la población es latina.

En un diálogo en español, la Dra. Bains indica que aprendió el idioma debido a su labor como médica y a que la región donde vive hay personas de varias partes del mundo, incluyendo latinos.

“En esta parte de California hay muchas inmigrantes de diferentes partes del mundo. Hay inmigrantes de México, hay inmigrantes de Honduras, Panamá, Ecuador, de otras partes, de Nicaragua también, de Oaxaca”, explicó. “Hay inmigrantes de India. También hay inmigrantes de filipinos. […] Todos quieren oportunidades, quieres servicios de salud”.

Bains es hija de inmigrantes de la India y ha vivido toda su vida en Delano, California, territorio que representa como asambleísta estatal.

“Conozco el problema de servicios de salud”, expresó al señalar que los votantes quieren mejores servicios. “Soy una doctora de mi comunidad. Soy una asambleísta también para este distrito, pero primero, yo soy una doctora. Yo soy una doctora de familia”.

La candidata al Distrito 22 –que compite en la elección primaria con Randy Villegas– también habla punjabi, además de inglés y español.

“La gente en ese distrito son mis vecinos, de colegios, pacientes y amigos. Todos queremos lo mismo, poder costear los alimentos, los servicios públicos, el alquiler; que nuestras calles sean seguras y tener acceso a la salud y la esperanza de construir una vida mejor para nosotros y nuestras familias”, expuso.

La Dra. Bains expuso que su agenda se centra en temas que ha trabajado como asambleísta, incluido mejores servicios médicos, pero también oportunidades laborales y buscar reducir el costo de vida.

Criticó al republicano Valadao, a quien calificó de “vender” a los votantes del distrito a los “líderes del partido”.

“Los votantes latinos y todos los votantes están cansados de las promesas incumplidas de los republicanos. En cada oportunidad, los republicanos, como David Valadao, han votado por políticas que hace la vida más cara y difícil para las familias trabajadoras”, acusó la Dra. Bains. “En todo el país, hemos visto a los latinos apoyando firmemente a los demócratas en las elecciones especiales”.

Valadao fue de los republicanos que votó por la llamada “Gran y Hermosa Ley”, la cual beneficia con más de $75 mil millones de dólares a las agencias migratorias y recortó los beneficios médicos para millones de personas. Se estima que esa decisión sobre el seguro médico afectará a al menos a cuatro millones de latinos.

¿En contra de fronteras protegidas?

La Dra. Bains señaló que apoya la protección de las fronteras de EEE.UU., pero no respalda una política del miedo contra los inmigrantes, como señaló que ocurre con el gobierno del presidente Donald Trump.

“Necesitamos un sistema que trabaje para la gente y deje a los criminales afuera. Eso requiere soluciones reales. Protegemos a las familias que hacen las cosas bien. Mantenemos nuestras calles seguras.

Protegemos el sueño que mis padres persiguieron”, expuso. “Todos queremos comunidades seguras y fronteras protegidas, pero lo que estamos viendo ahora es política basada en el miedo. No podemos convertir la aplicación de la ley en un arma política”.

La Dra. Bains reconoció que el Distrito 22 es uno de los más pobres en California, por lo que requiere un trabajo importante en el Congreso. Ella se enfocaría en salud, sobre todo trato de adicciones y víctimas de trata.

“La gente quiere sentirse segura en sus comunidades. Esto significa asegurar que las fuerzas del orden tengan las herramientas necesarias, pero también invertir en soluciones reales, como tratamiento para adicciones, servicios de salud mental y apoyo para las familias”, explicó.

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