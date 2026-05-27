Niña de 11 años presuntamente se quitó la vida tras sufrir bullying escolar en Nueva York

Una niña identificada como Nadiya Santiago, de tan solo 11 años de edad, presuntamente se quitó la vida el pasado 19 de mayo en Nueva York tras haber sido víctima constante de acoso escolar, según informó su familia.

La menor estudiaba en Frontier Middle School, una escuela ubicada en Hamburg, al sur de Buffalo, en el estado de Nueva York, reseñó el Daily Mail.

Aunque la familia no detalló públicamente las circunstancias exactas de su muerte, una campaña creada en GoFundMe señaló que “el bullying es algo terrible y cobra la vida de miles de niños cada año”.

La recaudación fue organizada por Nadia Dicioccio, cuñada de la menor, con el objetivo de ayudar a cubrir gastos funerarios, costos de mudanza y posibles gastos legales relacionados con el caso.

La escuela pidió a los padres supervisar redes sociales

En una carta enviada a padres y trabajadores de la escuela el 21 de mayo, el director Daniel Charland evitó referirse directamente a las causas de la muerte, aunque pidió a los representantes mantenerse atentos a la actividad digital de sus hijos.

“Les animamos amablemente a mantenerse involucrados en la actividad de redes sociales de sus hijos. Su conciencia y participación desempeñan un papel vital para mantener seguros y apoyados a todos nuestros estudiantes”, señaló el comunicado.

El director describió a Nadiya como “una dulce integrante de nuestra comunidad escolar”, reconocida por su sonrisa, su amabilidad y su curiosidad académica.

Según el medio local Niagara Action, el bullying habría tenido un papel determinante en la muerte de la niña.

Compañeros y familiares lamentan la pérdida

La escuela informó que consejeros y trabajadores sociales estarán disponibles para ayudar a estudiantes afectados por la tragedia y acompañarlos durante el proceso de duelo.

En la página de GoFundMe, la familia describió a Nadiya como una niña “brillante y llena de energía” que disfrutaba pasar tiempo con amigos y familiares, jugar fútbol, practicar boxeo y compartir actividades al aire libre con sus hermanos.

“Su risa y su bondad tocaron muchas vidas, y su ausencia ha dejado un profundo vacío”, señaló la publicación.

Una amiga de la familia, identificada como Nicole Brown, expresó su dolor en redes sociales y recordó el cariño que sentía por la menor.

Hasta el lunes por la tarde, la campaña había recaudado alrededor de $26,000 dólares.

La familia agradeció el apoyo recibido

En una actualización publicada en la recaudación, Nadia Dicioccio afirmó que la familia estaba profundamente agradecida por las muestras de apoyo y solidaridad.

También compartió un mensaje de los padres de la niña agradeciendo las donaciones recibidas para costear el funeral y el entierro de su hija.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda emocional o apoyo en momentos de crisis en Estados Unidos, puede comunicarse gratuitamente y de forma confidencial con la línea 988 Suicide & Crisis Lifeline, disponible las 24 horas del día.

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