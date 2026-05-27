Pronóstico del clima en Dallas para este miércoles 27 de mayo

Este miércoles 27 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC). La probabilidad de lluvia será del 88% y se esperan cielos cubiertos. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 68 grados Fahrenheit (20ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:22 h y se marchará a las 20:27 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 72 y los 88 grados Fahrenheit (22 y 31 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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