Se detectó plomo en una licuadora Black+Decker





Las pruebas de CR del modelo PowerCrush BL1230 revelaron que un componente metálico que entra en contacto con los alimentos contiene altos niveles de plomo

Consumer Reports analizó las licuadoras Black+Decker PowerCrush en busca de plomo. A la derecha, el anillo metálico en la base donde detectamos altos niveles de plomo en dos de las tres licuadoras.

By Lauren Kirchner

En enero de 2026, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), el regulador federal que supervisa la seguridad de miles de productos para el hogar, recibió un informe alarmante.

Un bebé de 1 año presentaba niveles elevados de plomo en la sangre, y uno de sus padres se había comunicado con un evaluador de riesgo de plomo del departamento de salud local para intentar identificar la fuente del metal pesado en el hogar familiar, según un informe de incidente publicado en la base de datos pública SaferProducts.gov de la CPSC.

El único riesgo de plomo que encontró el evaluador estaba en un componente metálico en la base de una licuadora que uno de sus padres usaba a diario para preparar alimentos para el bebé: la Black+Decker PowerCrush BL1230.

El informe, presentado ante la CPSC por un funcionario estatal, sugería que el metal podría haber estado desprendiendo polvo de plomo en los alimentos preparados en la licuadora. La agencia estatal también señaló que algunos alimentos preparados en la licuadora de la familia y posteriormente analizados contenían más de 3,000 partes por mil millones (ppb) de plomo, según el informe. (Sin embargo, el informe no confirmó que el plomo de la licuadora fuera la fuente de los niveles elevados del bebé.) Como referencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha recomendado niveles de plomo tan bajos como 10 ppb para alimentos para bebés.

Cuando Consumer Reports detectó el informe, decidimos rápidamente comprar el mismo modelo de licuadora Black+Decker para analizarlo nosotros mismos. (Este modelo no figura en nuestras evaluaciones de licuadoras.) Compramos tres de estas licuadoras y analizamos varios componentes metálicos en busca de plomo.

En dos de las licuadoras, encontramos altos niveles de plomo en un pequeño anillo metálico del conjunto de cuchillas, que entra en contacto directo con los alimentos. En la tercera licuadora no detectamos plomo.

Uno de estos anillos contenía 4,175 partes por millón (ppm) de plomo (la métrica que se usa habitualmente para productos no alimentarios). El otro contenía 6,027 ppm de plomo. Nuestros hallazgos equivalen a más de 4 millones y 6 millones de ppb, respectivamente.

“Ningún material que entre en contacto con alimentos debería contener jamás plomo”, afirma Ashita Kapoor, directora de seguridad de productos y cuidado personal de CR. “Dado que muchos padres usan licuadoras para hacer purés para bebés o batidos para niños, estos hallazgos son sumamente preocupantes”.

CR se comunicó con Black+Decker para compartir los resultados de nuestras pruebas y solicitar un comentario, pero la empresa no respondió de inmediato. También nos comunicamos con Spectrum Brands, que fabrica la licuadora, pero aún no hemos recibido respuesta. Actualizaremos este artículo con sus respuestas si alguna de las empresas responde. La versión pública del informe de incidente no incluía una respuesta de la empresa, pero indicaba que la CPSC sí le envió el informe, días después de haberlo recibido.

Le preguntamos a la CPSC si estaba investigando el caso de la familia, analizando la licuadora por su cuenta o tomando alguna otra medida al respecto. Pocas horas después de comunicarnos con la agencia, el informe de incidente que antes estaba disponible públicamente dejó de estar en línea. La CPSC nos informó que este asunto corresponde a la jurisdicción de la FDA, no a la de la CPSC, y que lo había remitido a esa agencia. (La FDA tiene jurisdicción sobre los productos cuando estos podrían contaminar los alimentos.)





Capturas de pantalla del informe de incidente presentado ante la CPSC y posteriormente eliminado de internet.

Source: CPSC

Un portavoz de la FDA confirmó que el plomo no está autorizado para su uso en superficies que entran en contacto con alimentos, pero no confirmó haber recibido este informe de incidente.

No sabemos cuántas licuadoras Black+Decker u otros productos Black+Decker contienen esta pieza metálica en particular, por lo que no está claro qué tan extendido podría ser este problema. Pero los expertos en seguridad y los defensores del consumidor de CR recomiendan que las personas que tengan la licuadora Black+Decker PowerCrush, modelo BL1230, dejen de usarla y se comuniquen con Black+Decker para preguntar si su licuadora podría estar afectada por este problema. También pueden comunicarse directamente con Spectrum Brands al 800-321-9786.

“Los altos niveles de plomo detectados en estas licuadoras Black+Decker son peligrosos e inaceptables”, dice Gabe Knight, analista sénior de políticas de seguridad de CR. “No existe ningún nivel seguro de exposición al plomo para nadie, y los niños son particularmente vulnerables a sus efectos nocivos, que incluyen daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. El fabricante, Spectrum Brands, debe trabajar de inmediato con los reguladores para llevar a cabo un retiro del mercado apropiado. Por su parte, la FDA debe investigar sin demora la magnitud del problema y cuánto tiempo lleva ocurriendo, y hacer todo lo posible para llegar a los consumidores que tengan un producto afectado”.

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