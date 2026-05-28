Activista Javier Zamora critica políticas migratorias de Trump y alerta sobre deshumanización

El escritor salvadoreño y activista Javier Zamora aseguró que Donald Trump ha logrado instalar el miedo y la deshumanización en la vida cotidiana de millones de migrantes y personas que viven en territorio estadounidense, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas desde su regreso a la Casa Blanca.

“Este presidente que odio decir su nombre, Trump, creo que ha llegado hasta lo profundo de nuestro subconsciente de todo ser migrante o ser no blanco que vive en los Estados Unidos. Y desde ahí creo que está ganando el terror y el racismo y toda esta deshumanización de nosotros, que somos seres humanos”, afirmó Zamora en entrevista con la agencia EFE durante el festival literario Centroamérica Cuenta, realizado en Panamá.

El autor de “Solito”, libro autobiográfico que relata el viaje que realizó desde El Salvador hasta Estados Unidos cuando tenía apenas 9 años, confesó sentir miedo e incertidumbre ante la posibilidad de regresar al país donde reside actualmente. Zamora cruzó la frontera estadounidense siendo niño, viajando a pie por el desierto y en pequeñas embarcaciones junto a otros migrantes indocumentados.

Zamora llegó a Estados Unidos cuando tenía 9 años. Viajó sin sus padres, a pie por el desierto o en lancha durante horas con otros migrantes indocumentados. EFE/ Bienvenido Velasco

Desde su retorno al poder en enero de 2025, explica, Donald Trump reactivó una política de detenciones masivas de migrantes. De acuerdo con datos citados por EFE y reportes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), los operativos pasaron de enfocarse en traslados desde cárceles y arrestos fronterizos a redadas directas en ciudades y comunidades del interior del país.

Un análisis del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley reveló que las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato de Trump. Además, cifras oficiales del Gobierno estadounidense mostraron que en enero de 2026 más de 70,700 migrantes permanecían detenidos, el número más alto registrado hasta ahora.

Para Zamora, la narrativa política impulsada por Trump ha reducido a los migrantes a una sola condición: “No somos vistos como personas completas”.

Según explicó, aunque administraciones anteriores también mantuvieron políticas restrictivas, durante el gobierno de Barack Obama existió la percepción de que podía darse un cambio positivo. “Llegamos al pico de la montaña de la esperanza y desde entonces todo ha venido bajando hasta tocar fondo”, lamentó.

Otro de los aspectos que más inquieta al escritor es el respaldo latino que obtuvo Trump en las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo con el Pew Research Center, el mandatario republicano consiguió el 48% del voto hispano, frente al 51% alcanzado por la candidata demócrata Kamala Harris.

Zamora atribuyó parte de ese respaldo a dinámicas de racismo y aspiración social dentro de las propias comunidades migrantes. “Creo que los que votaron por Trump, lo que nos están diciendo es que ellos realmente creen que al ser ciudadanos se pueden convertir en blancos”, afirmó.

El escritor también recordó que una de las experiencias más difíciles de sus primeros años en Estados Unidos no fue aprender inglés, sino enfrentar discriminación de otros migrantes ya establecidos.

“Es algo que ocurre en casi toda comunidad migrante en todo el mundo, esa manera de pensar: yo sufrí, pero ya la hice, ahora te voy a hacer sufrir a vos inmigrante recién llegado”, expresó.

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