Call of Duty: Modern Warfare 4 ya tiene tráiler oficial y todo apunta a que será el mejor de la saga

El mundo del gaming explotó esta semana con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Call of Duty: Modern Warfare 4, y lo que Infinity Ward nos mostró no tiene desperdicio. La franquicia más vendida del género FPS regresa con más ambición que nunca, y su primera imagen pública deja claro que este no va a ser un Call of Duty cualquiera.

El tráiler llegó por sorpresa este miércoles, y en cuestión de horas ya era trending en todas las plataformas. La comunidad llevaba meses especulando sobre qué traería el estudio este año, y la respuesta fue un vistazo explosivo a un conflicto bélico en la península de Corea que promete sacudir los cimientos de la saga.

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Los fanáticos pueden reservar desde ya la nueva entrega de Call of Duty a través de las tiendas en línea Crédito: Call of Duty | Cortesía

La narrativa de Modern Warfare 4 gira en torno a una invasión ficticia de Corea del Norte sobre Corea del Sur, un escenario que, según los propios desarrolladores de Infinity Ward, se inspira directamente en las tensiones geopolíticas actuales de la región. Lejos de ser un relato simple, la campaña se estructura en tres narrativas paralelas que funcionan como hilos de una misma bomba a punto de estallar.

La primera sigue a un escuadrón de jóvenes soldados surcoreanos liderados por el Private Park, un soldado novato que vive el horror de la guerra en las calles caóticas de Seúl por primera vez. Infinity Ward lo describe como un “intenso viaje de transformación”, y eso ya dice mucho de la crudeza emocional que quieren alcanzar. La segunda narrativa retoma la historia del icónico Capitán Price, quien libra una guerra personal desde las sombras, siempre un paso por delante de sus perseguidores, tal y como lo confirma el tráiler oficial. Y la tercera, la más arriesgada y controvertida, ofrece la perspectiva inédita de un miembro del régimen norcoreano, un punto de vista que ya ha generado debate antes del lanzamiento.

Las misiones van mucho más allá de Corea. El juego promete llevar a los jugadores desde las trincheras de Seúl hasta combates a corta distancia en Nueva York, persecuciones de alta intensidad en París y operaciones nocturnas del SAS en Mumbai. Si el tráiler ya era épico, la escala completa de la campaña suena absolutamente descomunal.

Lo que trae de nuevo en jugabilidad

Todo apunta a que Call of Duty Modern Warfare 4 será uno de los grandes lanzamientos de este 2026 Crédito: Call of Duty | Cortesía

Más allá de la historia, Modern Warfare 4 llega cargado de innovaciones que podrían redefinir cómo jugamos los shooters. La más llamativa es el sistema “Ballistic Authority” o “Autoridad Balística”, una tecnología que elimina el conocido como bloom, es decir, la aleatoriedad en la trayectoria de las balas. En términos prácticos, eso significa que cada disparo irá exactamente donde apuntes, haciendo el combate mucho más preciso, táctico y satisfactorio.

A eso se suma un sistema de parkour más fluido y una experiencia de disparo con una fidelidad nunca antes lograda en la serie, según Infinity Ward. El multijugador también llega con grandes novedades, incluyendo 12 mapas para combates 6v6, el regreso del modo Gun Game con mapas que cambian por secciones en cada ronda, y el nuevo Kill Block, un escenario dinámico que puede reconfigurarse de hasta 500 formas diferentes durante la partida.

El modo DMZ regresa en su versión completa, ahora con clima dinámico, misiones militares en constante cambio y enemigos impredecibles, posicionando al juego directamente frente a gigantes del género de extracción como Escape from Tarkov. Además, Modern Warfare 4 será el primer Call of Duty en abandonar completamente PS4 y Xbox One, apostando únicamente por PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Una decisión que confirma que Infinity Ward quiere exprimir al máximo el hardware de la generación actual.

La franquicia más grande del FPS sube la apuesta

Hablar de Call of Duty sin mencionar sus cifras es casi un pecado. La franquicia acumula más de 500 millones de copias vendidas en toda su historia, convirtiéndola en la segunda saga de videojuegos más vendida de todos los tiempos, solo detrás de Mario y superando a Tetris. Eso sin contar los jugadores de Warzone y Call of Duty Mobile, que al ser free-to-play no entran en el conteo.

Títulos como Modern Warfare 2019 vendió más de 41 millones de copias y Black Ops 3 superó los 43 millones, lo que da una idea del nivel de expectativa que rodea cada nuevo lanzamiento de la saga. Y por si fuera poco, Call of Duty fue durante 16 años consecutivos el juego más vendido en Estados Unidos, una racha histórica en la industria.

Con todo ese peso sobre los hombros, Modern Warfare 4 llega el 23 de octubre de 2026 con la misión de demostrar que la franquicia no solo sigue vigente, sino que está dispuesta a llevar el género a un nivel completamente diferente. El primer tráiler ya tiene a la comunidad al rojo vivo, y si lo que viene después es la mitad de ambicioso que lo que Infinity Ward prometió, este podría ser el Call of Duty más importante en años.

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