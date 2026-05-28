Hegseth amenaza con ir “a la guerra” contra los cárteles

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Washington está listo para “ir a la guerra contra los cárteles” mediante una nueva coalición regional impulsada por el presidente Donald Trump, elevando la tensión en torno a la estrategia de seguridad de la Casa Blanca.

La declaración fue realizada durante una reunión de gabinete encabezada por Trump, donde Hegseth destacó los avances de la administración Trump en temas fronterizos y operaciones internacionales.

Hegseth announces yet another war: "We're going to war with the cartels" pic.twitter.com/NwBBreeqzr — Aaron Rupar (@atrupar) May 27, 2026

Escudo de las Américas excluye a México

Durante su intervención, el funcionario afirmó que la ofensiva se llevará a cabo a través del “Escudo de las Américas”.

“Aseguramos nuestra frontera sur, vamos a la guerra contra los cárteles”, declaró Hegseth durante la reunión.

La alianza fue presentada por Trump en marzo pasado en Miami y reúne a países como Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y República Dominicana para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. México no forma parte de esta coalición.

Trump endurece presión contra el narcotráfico

El discurso de la administración Trump ocurre mientras el presidente insiste en ampliar las operaciones contra grupos criminales, incluyendo acciones marítimas y posibles intervenciones “en tierra”.

A principios de mayo, Hegseth declaró ante el Congreso que esperaba que el gobierno mexicano actuara con mayor contundencia contra los cárteles “para que nosotros no tengamos que hacerlo”, aunque reconoció la cooperación “sin precedentes” del país vecino en materia de seguridad.

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