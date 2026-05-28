Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ya deja de estar aferrándote a relaciones que desde hace meses parecen ring de lucha libre más que historia de amor. Si lo único que existe entre ustedes son reclamos, indirectas, celos, caras largas y discusiones por cualquier tontería, entonces es momento de sentarse como adultos y poner las cartas sobre la mesa. El amor no se trata de estar sufriendo ni de vivir con el Jesús en la boca esperando el siguiente pleito. Si ninguno de los dos está dispuesto a cambiar, a ceder y a poner de su parte, entonces mejor cada quien por su camino antes de terminar odiándose y sacándose hasta los trapitos más cochinos al sol. Hay relaciones que ya dieron lo que tenían que dar y seguir ahí solo por costumbre es como guardar tortillas duras esperando que se hagan suaves otra vez, nomás no pasa.
Ahorita tu prioridad no debe ser andar mendigando amor ni atención, sino enfocarte en ti, en sanar tus inseguridades y en resolver todos esos asuntos emocionales que vienes cargando desde hace tiempo. Te has olvidado mucho de tu persona por andar queriendo salvar a medio mundo, pero ya entendiste que hay gente que ni aunque le pongas alfombra roja va a valorar lo que haces. En el momento en que aprendas a disfrutar tu soledad, a dormir en paz y a sentirte suficiente sin necesidad de que alguien te esté validando, ahí vas a entender que ya estás listo o lista para una relación de verdad.
Vienen días en los que vas a traer las ganas bien puestas de renovarte. Te va a entrar la espinita de cambiar de look, comprarte ropa, arreglarte más, hacer ejercicio o incluso comenzar algún tratamiento o rutina que te haga sentir mejor contigo mismo. Hazlo. Ya deja de gastar dinero en tonterías o en gente que ni te agradece y mejor inviértelo en ti. Un perfume nuevo, un cambio de cabello, unos trapitos que te hagan sentir poderoso o poderosa… todo eso te va a levantar muchísimo el ánimo y hasta vas a llamar la atención de personas que antes ni te volteaban a ver.
Eso sí, cuidado con cuestiones de dinero porque podrías cometer errores por querer ganar rápido o por confiar en personas que llegan hablándote bonito de negocios y oportunidades milagrosas. No todo lo que brilla es oro y menos en este cierre de mayo y comienzo de junio. Las sociedades no se ven muy favorables para ti y podrías terminar perdiendo dinero, tiempo y hasta amistades. Lee bien cualquier papel antes de firmar y no prestes dinero que sabes perfectamente que no te van a pagar. Tú tienes buen corazón, pero a veces también te pasas de ingenuo.
Hay un viaje o salida que te anda rondando desde hace semanas y hay muchas posibilidades de que sí se concrete. Te va a servir muchísimo para despejarte, conocer personas nuevas y hasta para darte cuenta de que el mundo no se acaba por quien te dejó en visto o te rompió el corazón. Necesitas salir de la rutina porque últimamente cargas mucho cansancio emocional y mental.
También vienen cambios importantes en tu vida laboral y personal. Vas a comenzar a tomarte más en serio ciertos proyectos que antes dejabas a medias por flojera o inseguridad. La vida te va a poner oportunidades enfrente, pero dependerá de ti aprovecharlas o seguir poniendo excusas. A veces te desesperas porque sientes que las cosas no avanzan tan rápido como quisieras, pero recuerda que hasta el arroz necesita tiempo para cocerse y quedar bueno. No quieras resolver tu vida en una semana.
Extrañarás mucho situaciones del pasado e incluso podrías volver a pensar en una persona que marcó tu vida de una manera fuerte. Pero cuidado, una cosa es recordar y otra querer regresar a lugares donde ya no eras feliz. El pasado ya cumplió su función: enseñarte. Quédate con las lecciones y no con las heridas. Tu presente merece más atención y tu futuro todavía tiene muchas sorpresas que ni te imaginas.
Números de la suerte: 09, 17 y 33.
Color del día: Dorado intenso.
VIRGO
Ya deja de vivir con la cabeza atorada entre el “hubiera” y el “qué va a pasar mañana”, porque mientras tú te haces bolas pensando en el pasado y angustiado por el futuro, la vida se te está yendo como agua entre los dedos. Este 28 de mayo del 2026 llega con una sacudida fuerte para ti, de esas que te hacen abrir los ojos aunque andes necio queriendo seguir dormido emocionalmente. Hay cambios importantes acercándose y aunque al principio te van a sacar de tu zona de confort, terminarán acomodándote donde realmente mereces estar.
Si tienes pareja, mucho cuidado con descuidos porque un embarazo inesperado podría cocinarse más rápido que unos frijoles en olla express. Así que si no está en planes agrandar la familia, aguas a la hora de andar jugando al mecánico sin herramientas de protección. Y si sí quieres bebé, entonces vienen noticias que podrían llenarte de ilusión y hacerte replantearte muchas cosas de tu vida sentimental. Lo cierto es que el amor anda intenso para ti y cualquier decisión que tomes en estos días tendrá consecuencias importantes más adelante.
También vienen movimientos en cuestiones de dinero. Se marca entrada de dinerito extra que te va a caer como bendición porque ya andabas sintiendo el agua hasta el cuello. Hay posibilidad de compra o venta de algún aparato, vehículo, celular, ropa o incluso algo relacionado con negocio propio. Junio comienza bastante bien aspectado para que pongas orden en tus finanzas y dejes de gastar a lo menso en cosas que ni necesitas. Porque luego eres de los que se deprimen dos horas y ya andan llenando el carrito de compras nomás para sentir emoción momentánea.
Se aproxima la llegada de una amistad nueva que te va a sacar mucho de tu rutina. Puede comenzar como simple convivencia, pero terminará convirtiéndose en alguien importante para ti. También hay energía fuerte de un nuevo amor, especialmente si vienes saliendo de decepciones o traiciones. Eso sí, ya no puedes seguir cargando costales de dolor ni andar mendigando cariño donde apenas y te daban migajas. La vida ya te enseñó bastante y si sigues tropezando con la misma piedra ya no será destino, será terquedad.
Vas a comenzar junio con una actitud mucho más positiva. Te sentirás más fuerte, más decidido y con ganas de mandar bien lejos todo aquello que te roba paz. Aprovecha esa energía porque el universo te va a abrir puertas importantes en cuestiones laborales, personales y emocionales. Lo que inicies durante estas semanas tiene muchas posibilidades de crecer y darte estabilidad. Así que deja la flojera mental y ponte las pilas porque vienen oportunidades que no se repetirán dos veces.
No te dejes influenciar por opiniones de gente que ni su propia vida puede arreglar. Hay personas a tu alrededor que hablan como si fueran gurús del éxito y traen la existencia hecha pedazos. Aprende a escuchar consejos, sí, pero también aprende a filtrar. No todo mundo quiere verte triunfar aunque te sonría bonito. Tú tienes una luz muy especial y eso despierta mucha envidia, especialmente en personas cercanas que aparentan apoyarte pero por dentro quisieran verte fracasar.
En cuestiones emocionales, ya no creas tanto en palabras bonitas. Tú más que nadie necesitas hechos, acciones y constancia. Quien te quiera de verdad va a demostrarlo con tiempo, atención, respeto y ganas de construir contigo. Ya estuvo bueno de enamorarte de promesas vacías y de personas que solo aparecen cuando se sienten solas o aburridas. Aprende a desconfiar un poco más y deja de entregar el corazón tan rápido porque luego terminas pegando los pedazos mientras la otra persona ya anda feliz en otro lado.
Hay mucha posibilidad de conexión fuerte con alguien del signo de agua como Cáncer, Piscis o Escorpión. Esa persona podría darte la tranquilidad emocional que hace mucho tiempo no encuentras. No necesariamente será perfecto desde el inicio, pero sí podría convertirse en alguien importante si aprendes a bajar tus defensas y dejar de sabotearte solo.
También se marca rompimiento o separación en la vida de alguien cercano a ti. Vas a enterarte de chismes, traiciones o problemas de pareja ajenos, pero mejor mantente al margen y no metas cuchara donde no te llaman porque luego acabas embarrado en dramas que ni te pertenecen. Tú enfócate en construir tu paz, sanar tus heridas y seguir creciendo.
Números de la suerte: 04, 11 y 28.
Color del día: Verde olivo.
LIBRA
Ya estuvo bueno de quedarte callado o callada nomás por no crear problemas o por querer mantener la paz con todo mundo. Este cierre de mayo viene a sacudirte fuerte emocionalmente y te va a obligar a sacar todo eso que traes atorado desde hace tiempo. Hay sentimientos, reclamos, decepciones y hasta corajes guardados que te han venido consumiendo poco a poco y aunque aparentas estar tranquilo, por dentro cargas un desorden emocional que ni tú mismo entiendes. Es momento de hablar, de expresar lo que sientes y de dejar de tragarte palabras por miedo a perder personas. Quien de verdad quiera quedarse contigo lo hará incluso cuando conozca tu peor lado.
Ya no vivas atrapado en el pasado porque mientras sigues extrañando lo que fue, la vida te está poniendo oportunidades nuevas enfrente y tú ni las ves por andar mirando hacia atrás. Hay posibilidades muy fuertes de conocer personas nuevas, salir más, volver a sentir mariposillas y hasta darte tus escapaditas de diversión sin tanto compromiso. Y sí, también se vale darle vuelo a la hilacha tantito, porque últimamente te has tomado la vida demasiado en serio. No naciste para vivir amargado ni para andar sufriendo por quien ya te soltó la mano hace tiempo. Que se deprima quien no tiene sueños ni metas, tú todavía tienes mucho por vivir y personas por conocer.
Traes un proyecto rondando en tu cabeza desde hace semanas y aunque has dudado bastante de si funcionará o no, las cartas marcan que podría convertirse en algo importante para tu economía y estabilidad. Pero necesitas dejar la flojera y el miedo a fracasar. Tú tienes talento, creatividad y mucha facilidad para conectar con las personas, lo que pasa es que luego te saboteas solo pensando demasiado las cosas. A veces el problema no es la falta de oportunidades, sino la inseguridad que te cargas.
Tu nobleza siempre ha sido una de tus virtudes más bonitas, pero también ha sido la razón por la que muchas personas abusaron de ti. Has ayudado, apoyado y dado la mano incluso cuando tú también estabas hundido, y mucha gente lejos de agradecerte te terminó viendo la cara. Ya no permitas eso. No tienes que convertirte en una mala persona, pero sí aprender a poner límites y dejar de ser tan accesible con quienes solo llegan cuando necesitan algo. Porque luego desaparecen y te dejan recogiendo tus pedazos mientras ellos siguen su vida como si nada.
En junio vas a comenzar a desarrollar una energía mucho más fuerte y selectiva. Ya no vas a tolerar amistades hipócritas ni relaciones a medias. Vas a empezar a darte cuenta de quién sí suma y quién solamente te roba tranquilidad. Y aunque te dolerá alejarte de ciertas personas, al final será lo mejor para tu paz mental. Hay amistades que ya cumplieron su ciclo y amores que ya no tienen nada nuevo que ofrecerte.
También se marcan cambios en tu imagen o manera de presentarte ante los demás. Cuida más cómo hablas y cómo reaccionas porque a veces sin darte cuenta haces sentir mal a quienes te rodean. Tienes un carácter fuerte y cuando te enojas puedes soltar palabras muy filosas que después ya no tienen arreglo. Aprende a medir tus emociones y a no reaccionar desde el coraje porque podrías lastimar a personas que sí te quieren de verdad.
En cuestiones económicas vienen mejoras poco a poco, pero necesitas organizarte mejor. Estás gastando mucho en tonterías emocionales, compras por ansiedad o salidas innecesarias. Si aprendes a administrar mejor tu dinero podrías darte varios gustos antes de que termine junio. También hay posibilidades de viaje corto o salida inesperada que te ayudará muchísimo a despejar tu mente.
En el amor, alguien podría buscarte nuevamente para aclarar asuntos pendientes o intentar regresar a tu vida. Tú decidirás si le abres la puerta o si por fin entiendes que algunas historias deben quedarse cerradas. Ya no te humilles ni mendigues cariño. Quien te ama se nota y quien no, también.
Números de la suerte: 08, 19 y 27.
Color del día: Azul rey.
ESCORPIÓN
A veces te desvives tanto por ayudar a los demás que terminas olvidándote completamente de ti. Quieres resolverle la vida a medio mundo, escuchar problemas ajenos, aconsejar, apoyar y hasta cargar cruces que ni te corresponden, pero cuando tú necesitas ayuda muchas veces terminas solo o sola tragándote el dolor en silencio. Ya es momento de cambiar eso. No puedes seguir drenando tu energía por personas que ni siquiera harían lo mismo por ti. Aprende a ponerte primero aunque a algunos les moleste.
Se aproxima una traición muy fuerte relacionada con una amistad o persona cercana. Alguien en quien confiabas demasiado podría decepcionarte con chismes, comentarios o acciones que te van a abrir los ojos de golpe. Y aunque te dolerá bastante porque eres muy leal con la gente que quieres, también será la oportunidad perfecta para hacer limpieza en tu vida y sacar toda esa gente falsa que solo vive pendiente de lo que haces. Hay personas que sonríen contigo pero en cuanto das la espalda te avientan veneno hasta por los codos.
Personas del pasado seguirán apareciendo nomás para mover tus emociones y revolverte la existencia. Exparejas, amistades tóxicas o incluso familiares conflictivos podrían buscarte nuevamente. Pero ya depende de ti si vuelves a abrir puertas que te costó mucho cerrar. No confundas nostalgia con amor ni costumbre con felicidad. Hay historias que deben quedarse enterradas aunque todavía duelan tantito.
Si no tienes pareja, muchísimo cuidado con meterte en relaciones prohibidas o andar jugando al “yo nomás quería diversión”. Porque podrías terminar siendo el amante, el secreto incómodo o la tercera persona en una relación ajena. Y aunque al inicio parezca emocionante, después vendrán problemas, celos, dramas y lágrimas que ni necesitabas. No te metas donde sabes perfectamente que no hay futuro. Tú mereces algo completo, no migajas escondidas.
Una amistad comenzará a sentir una atracción muy fuerte por ti. Puede ser alguien con quien llevas tiempo conviviendo y que poco a poco comenzará a verte con otros ojos. Las cartas marcan mucha tensión emocional y física, pero también confusión porque quizás no quieras arriesgar la amistad. Lo cierto es que andarás despertando deseos hasta sin darte cuenta, porque traes una energía muy intensa y magnética en estos días.
Todavía cargas heridas del pasado relacionadas con una persona que amaste muchísimo. Tú diste lo mejor de ti, luchaste, perdonaste y hasta aguantaste cosas que nadie debía soportar, pero no resultó como esperabas. Ya deja de culparte por lo que salió mal. No siempre perder una relación significa perder en la vida. A veces el universo te quita personas porque ya no eran para ti aunque tú insistieras en aferrarte.
Cuidado con lo que dices porque podrías meterte en problemas bastante fuertes por malos entendidos, chismes o comentarios fuera de lugar. A veces hablas desde el enojo y tus palabras terminan lastimando más de lo que imaginas. También evita contar tus planes o secretos porque hay mucha envidia alrededor y podrían echarte a perder proyectos importantes.
En cuestiones económicas, cuidado con comprar aparatos electrónicos, celulares, computadoras o cosas costosas porque existe riesgo de fraude, desperfectos o pérdidas de dinero. No compres por impulso ni te dejes convencer por ofertas demasiado buenas para ser verdad.
Tu cuerpo también comenzará a reclamarte ciertos excesos. Se marcan cambios de peso, inflamación o problemas relacionados con la alimentación. Ya bájale tantito al antojo, al refresco y a comer por ansiedad porque después andas renegando frente al espejo. Tu salud emocional está muy conectada con lo que comes y eso se notará muchísimo en junio.
Si tienes pareja, vienen cambios positivos, pero ambos tendrán que hablar claro y dejar de esconder molestias o inseguridades. La comunicación será clave para evitar problemas de desconfianza y distanciamiento. Si siguen guardándose cosas, junio podría traer conflictos innecesarios. Hablen, escúchense y dejen el orgullo de lado antes de que el silencio haga más daño.
Números de la suerte: 03, 21 y 30.
Color del día: Negro intenso.
PISCIS
Ya deja de entregar el corazón completo desde el primer “hola” porque luego terminas más roto o rota que piñata después de fiesta infantil. Tú eres de las personas que ama bonito, que da atención, tiempo, cariño, consejos y hasta apoyo emocional aunque tú también estés hecho pedazos por dentro, pero el problema es que muchas veces das demasiado a personas que apenas y saben valorar lo que tienen enfrente. Y luego ahí andas llorando, decepcionado o decepcionada, preguntándote por qué siempre acabas en el hoyo emocional. No es que amar sea malo, el problema es que te olvidas de poner límites y permites que cualquiera entre a tu vida como Pedro por su casa.
Este 28 de mayo del 2026 marca un cierre importante para ti. Se vienen cambios fuertes, algunos muy buenos y otros algo dolorosos, pero todos necesarios para tu crecimiento. El amor comenzará a florecer de maneras inesperadas y no precisamente con quien tú imaginabas. Hay alguien que comenzará a acercarse poco a poco y que podría mover fibras muy profundas en ti. Vas a sentir una conexión distinta, más tranquila y real, no tan intensa y tóxica como las que acostumbras. Ya era hora de que entendieras que el amor bonito no siempre llega haciendo escándalo.
También se marca mucha suerte en juegos de azar, rifas, apuestas o cuestiones relacionadas con dinero inesperado. Traes energía positiva para recuperar algo perdido o recibir un dinerito extra que te va a sacar de varios apuros. Eso sí, tampoco te emociones y vayas a gastar todo en tonterías o queriendo impresionar gente. Aprende a administrar porque junio viene con oportunidades económicas importantes y necesitas estar preparado.
Te vas a llevar una decepción bastante fuerte con una persona que considerabas buena o leal. Vas a descubrir su verdadero rostro y entenderás que muchos comentarios que escuchaste sobre esa persona sí tenían algo de verdad. Y aunque al principio te dolerá porque tú siempre ves lo bueno en los demás, también será una lección enorme para dejar de idealizar personas. No todos tienen el corazón noble como el tuyo y ya es tiempo de que abras bien los ojos antes de confiar tan rápido.
Hay amistades que comenzarán a alejarse y aunque te va a pegar emocionalmente, no será pérdida, será limpieza. El universo está quitando de tu camino a personas que solo estaban drenando tu energía o aprovechándose de tu nobleza. A veces te aferras mucho a la gente por miedo a quedarte solo o sola, pero créeme que peor es estar rodeado de personas falsas que sentir paz contigo mismo.
Junio llega muy fuerte para tu signo. Se ven viajes, reuniones familiares, cumpleaños, fiestas y convivencias donde vas a volver a sentirte vivo o viva después de semanas bastante pesadas emocionalmente. También aparece un negocio o proyecto que poco a poco comenzará a tomar forma. No tengas miedo de arriesgarte porque las cartas marcan crecimiento económico si sabes moverte inteligentemente. Tú tienes creatividad de sobra, lo que te falta es creer más en tus capacidades.
En el amor, ya deja el orgullo a un lado. Si de verdad te interesa alguien, da el primer paso. Muchas veces esperas que las personas hagan todo por ti y cuando no sucede te haces ideas tontas pensando que no les importas. A veces la otra persona también tiene miedo o inseguridades. Eso sí, si tú das el paso y aun así no recibes interés o reciprocidad, entonces entiende que ahí no es. No insistas donde apenas y te contestan por compromiso.
También necesitas dejar de culparte por las personas que se fueron de tu vida. Tú no eres responsable de las malas decisiones ajenas ni de la incapacidad emocional de otros. Hay gente muy malagradecida que entre más amor recibe más daño hace. Y tú ya aprendiste eso a la mala. Por eso ahora deberás valorar más tus sentimientos y dejar de regalar tanto amor a quien no mueve ni un dedo por ti.
Recuerda siempre esto: quien solo te ilusiona con palabras bonitas pero con acciones mediocres no merece quedarse en tu vida. Tú necesitas hechos, presencia y ganas reales, no promesas vacías ni mensajes bonitos a medianoche. Ya no aceptes menos de lo que mereces.
Números de la suerte: 06, 18 y 31.
Color del día: Azul turquesa.
ACUARIO
Mientras sigas metiendo el dedo en la herida jamás va a dejar de dolerte. Ya estuvo bueno de vivir atorado o atorada en recuerdos, traiciones, decepciones y situaciones que solamente te quitan la paz. Tú solito te haces daño a veces porque sigues pensando demasiado en personas que ya deberían estar archivadas en el cajón del olvido. Este cierre de mayo viene a enseñarte que no puedes avanzar mientras sigas cargando muertos emocionales en la espalda. Es momento de cerrar ciclos de verdad y dejar de estar reviviendo historias que ya terminaron.
Necesitas cuidar mucho más tu manera de actuar y reaccionar con quienes te rodean. Últimamente andas muy sensible, explosivo o cortante y podrías terminar alejando personas que sí te quieren por andar respondiendo desde el enojo o la frustración. No todo mundo tiene la culpa de lo que te pasó en el pasado. Aprende a separar y a no desquitarte con quien no lo merece.
La buena noticia es que vienen mejoras económicas bastante importantes. Junio comienza con oportunidades para estabilizar tus finanzas, pagar deudas o incluso darte algunos gustos que ya tenías en mente. Hay posibilidades de cambio de vehículo, compra importante o movimiento relacionado con transporte. También podrías recibir apoyo económico, comisión, aumento o dinero inesperado que te ayudará muchísimo. Eso sí, no vuelvas a caer en el error de gastar por ansiedad o por aparentar algo que no necesitas demostrarle a nadie.
En el amor debes tener muchísimo cuidado con hacerte falsas ilusiones. A veces te emocionas demasiado rápido y comienzas a construir castillos en el aire con personas que apenas y están mostrando interés. No confundas atención momentánea con amor verdadero. Hay alguien que sí podría llegar a mover tus emociones, pero necesitarás ir despacio y dejar de desconfiar de todo. Porque aunque digas que quieres amor, cuando alguien se acerca de verdad tú mismo levantas muros enormes por miedo a salir lastimado.
No es que el amor no sea para ti, simplemente te has vuelto muy desconfiado después de tantas decepciones. Y aunque eso te ha servido para protegerte, también te ha impedido abrir el corazón por completo. El amor no nace de la noche a la mañana, se construye con tiempo, paciencia y detalles pequeños. Date la oportunidad de conocer más a esa persona antes de huir o sabotear la conexión.
Un familiar va a necesitar mucho de ti en próximos días. Puede tratarse de apoyo emocional, económico o simplemente de tu compañía. Aunque a veces te desesperan ciertas situaciones familiares, terminarás entendiendo que la unión será muy importante durante junio.
Si tienes pareja, se aproxima una discusión fuerte que podría poner el ambiente bastante tenso. Aquí el problema no será la falta de amor, sino todo lo que ambos se han estado guardando. Ya no te calles las cosas por evitar conflictos porque después explotas peor. Hablen claro, digan lo que sienten y dejen de fingir que todo está bien cuando claramente hay molestias acumuladas.
Mentiras, secretos o engaños podrían salir a la luz en próximos días y eso moverá mucho tus emociones. Puede tratarse de algo relacionado contigo o con personas cercanas. Lo importante será mantener la cabeza fría y no reaccionar impulsivamente porque podrías decir cosas de las que después te arrepientas.
También se marca un amor a distancia o conexión inesperada con alguien que vive lejos. Las cartas muestran mucha química y comunicación, pero también dudas por la distancia o las circunstancias. Ve despacio y deja que las cosas fluyan sin presionar.
Por último, viene una etapa de recuperación emocional bastante fuerte. Después de tantos golpes y caídas, por fin comenzarás a sentirte más estable, más seguro de ti mismo y con ganas de reconstruirte. Y aunque todavía faltan cosas por sanar, ya no eres la misma persona que hace unos meses. Te estás volviendo más fuerte y más inteligente emocionalmente.
Números de la suerte: 10, 24 y 35.
Color del día: Plateado.
CAPRICORNIO
Ya deja de confundir calentura con amor porque luego terminas bien enganchado o enganchada de personas que nomás pasaron un rato por tu cama y tú ya hasta andabas imaginando boda, hijos y apellido compartido. Tú eres muy intenso cuando alguien te mueve el tapete y aunque aparentas ser frío o fría, cuando te enamoras entregas demasiado rápido el corazón. El problema es que muchas veces idealizas a las personas y terminas creando historias donde apenas había coqueteo. Aprende a diferenciar quién realmente quiere construir algo contigo y quién solamente está buscando compañía momentánea o diversión pasajera.
Este cierre de mayo y entrada de junio viene a mover muchísimo tu seguridad personal. Las cartas marcan que necesitas volver a creer en ti, en tus capacidades y en todo lo que eres capaz de lograr. Porque aunque tienes muchísimo potencial, a veces tú mismo te haces menos y dudas de tus talentos. Ya deja de compararte con los demás o de sentir que vas tarde en la vida. Cada quien tiene sus tiempos y tú todavía tienes muchísimo por conquistar.
También viene un jalón de orejas fuerte en cuestiones de salud y apariencia física. Te has pasado bastante con las garnachas, refrescos, antojos nocturnos y desórdenes alimenticios. Y sí, el cuerpo ya te lo está cobrando. Te sentirás más pesado, cansado o incluso incómodo contigo mismo frente al espejo. Pero en lugar de deprimirte, úsalo como motivación. Es momento de ponerte las pilas, comenzar una rutina, caminar más, cuidarte y volver a sentirte atractivo o atractiva. Tú tienes un cuerpazo cuando te decides a trabajar en él, pero necesitas disciplina y dejar la flojera.
Hay una persona que desde hace tiempo te viene molestando, criticando o queriendo hacer sentir menos. Ya no sigas agachando la cabeza ni permitiendo faltas de respeto. A veces eres demasiado paciente y por evitar problemas terminas dejando que la gente abuse de tu nobleza. Este junio vas a sacar carácter y pondrás límites como nunca antes. Y qué bueno, porque ya era necesario que dejaras de permitir que te metieran el dedo en la boca.
También vas a enterarte de cómo la vida terminó acomodando a personas que en el pasado te hicieron daño. Verás caer máscaras, relaciones y hasta situaciones de quienes se burlaron de ti o te lastimaron. Y aunque podrías sentir satisfacción, también entenderás que el karma existe y que no necesitas ensuciarte las manos para que la vida cobre factura. Tú sigue enfocado en crecer y sanar, porque mientras otros se destruyen solos, tú tienes todo para salir adelante.
En cuestiones amorosas, si tienes pareja, comenzarás a pensar más seriamente en formalizar o dar un siguiente paso importante. Matrimonio, vivir juntos, compromiso o planes a futuro podrían comenzar a tocar el tema entre ustedes. Eso sí, asegúrate de que las cosas estén realmente sólidas antes de tomar decisiones importantes. No quieras tapar inseguridades con anillos o promesas. Hablen claro sobre lo que quieren y hacia dónde van.
Los sueños premonitorios estarán muy fuertes en estos días. Vas a sentir intuiciones extrañas, presentimientos o incluso sueños que después terminarán cumpliéndose. Hazle caso a tu intuición porque andará más despierta que nunca. Si algo o alguien no te da buena espina, mejor toma distancia.
También es momento de trabajar muchísimo en tu amor propio. Porque aunque eres muy bueno aconsejando a otros, contigo mismo a veces eres el peor juez. Te exiges demasiado, te criticas mucho y pocas veces reconoces todo lo que has logrado. Necesitas mirarte al espejo con más cariño y entender que vales muchísimo aunque todavía no hayas alcanzado todas tus metas.
Junio será un mes para reconstruirte emocional, física y mentalmente. Pero dependerá de ti salir del conformismo. No puedes seguir esperando que la motivación llegue sola mientras tú sigues tirado viendo cómo la vida pasa. Muévete, haz cambios, arréglate, sal, conoce gente nueva y deja de esconderte detrás de excusas. Porque cuando Capricornio decide ponerse las pilas, no hay quien lo detenga.
Números de la suerte: 05, 16 y 29.
Color del día: Café oscuro.
SAGITARIO
Quien de verdad te quiera te va a aceptar con tus kilos de más, tus inseguridades, tus arranques y hasta tus locuras, pero tampoco abuses y uses eso como excusa para dejarte caer. Ya es momento de ponerte las pilas con tu imagen, tu salud y hasta con tu actitud porque últimamente traes una energía medio apagada y eso no va contigo. Tú naciste para brillar, llamar la atención y andar haciendo desmadre bonito, no para vivir encerrado o sintiéndote menos por situaciones que todavía ni pasan.
Comenzarás junio algo sensible o bajoneado porque sentirás que muchos sueños no se han cumplido como esperabas. Verás personas avanzando, logrando metas o presumiendo cosas en redes sociales y podrías compararte de más. Pero no caigas en eso. Cada quien lleva su propio ritmo y aunque tú sientas que vas lento, en realidad has avanzado muchísimo más de lo que imaginas. Lo importante aquí es que no te rindas ni te tires al drama por cosas que todavía puedes cambiar.
Hay muchas posibilidades de conocer en persona a alguien con quien has estado coqueteando por redes sociales, especialmente Facebook o alguna aplicación. Y cuidado porque la química se ve bastante fuerte. Podrías engancharte rapidísimo y comenzar a sentir cosas intensas en muy poco tiempo. Eso sí, no te emociones de más desde el principio. Primero conoce bien a la persona y deja que las cosas fluyan sin andar armando castillos en el aire.
También vienen noticias o recuerdos relacionados con alguien que ya no está en tu vida y eso seguirá moviéndote emocionalmente. Pero ya necesitas depurar todo eso y cortar caminos que solo te conducen al sufrimiento. No puedes seguir viviendo esperando mensajes, señales o regresos de personas que ya tuvieron su oportunidad. Hay ciclos que ya deben terminar aunque todavía te duelan tantito.
Un nuevo amor podría aparecer de manera inesperada, pero también necesitas poner de tu parte. Porque si sigues encerrado en tu casa, tirado viendo series y esperando que Cupido toque la puerta, lo único que va a llegar será el repartidor de comida. Sal, arréglate, convive, acepta invitaciones y date la oportunidad de conocer personas nuevas. El amor no llega cuando uno se esconde del mundo.
Si tienes pareja, ya no permitas faltas de respeto, mentiras o infidelidades disfrazadas de “errores”. Porque cuando perdonas una y otra vez sin poner límites, le enseñas a la otra persona que puede seguir haciéndote daño. Tú mereces tranquilidad, confianza y estabilidad, no vivir revisando celulares o dudando de todo. Aprende a darte tu lugar.
También se marca una preocupación relacionada con la salud de un familiar. No será necesariamente algo grave, pero sí moverá mucho las emociones dentro de la familia y hará que se unan más entre ustedes. Aprovecha para valorar más a quienes sí han estado contigo en las buenas y malas.
Muchísimo cuidado con caídas, golpes o accidentes pequeños porque andarás medio distraído y podrías terminar lastimándote por andar a las carreras o pensando en mil cosas al mismo tiempo. Baja tantito el ritmo y presta más atención a lo que haces.
La relación con un ex comenzará a mejorar poco a poco, pero no significa que deban regresar. Más bien se marca como una oportunidad para sanar rencores, cerrar heridas y por fin dejar de cargar resentimientos. La amistad podría darse, pero solo si ambos ya entendieron que lo suyo terminó por una razón.
Por último, una nueva amistad llegará a tu vida y te ayudará muchísimo a cambiar tu manera de pensar. Esa persona traerá consejos, apoyo y una perspectiva distinta que te hará abrir los ojos en muchos aspectos. Escucha más y deja de cerrarte cuando alguien intenta ayudarte de corazón.
Números de la suerte: 07, 20 y 32.
Color del día: Morado intenso.
ARIES
Prepárate porque este cierre de mayo y entrada de junio viene cargado de movimientos importantes en tu vida. Vas a comenzar a notar cambios en personas, amistades, trabajo y hasta en tu manera de pensar. Hay alguien cercano que llegará con chismes o comentarios sobre una amistad y aunque te dará mucho coraje escuchar ciertas cosas, no te metas en problemas ajenos ni te conviertas en juez de nadie. Tú mejor escucha, analiza y guarda distancia de conflictos que ni son tuyos. Recuerda que la lengua es el castigo del cuerpo y todo lo que uno habla tarde o temprano se regresa.
En cuestiones laborales y económicas vienen oportunidades bastante buenas. Existe posibilidad de cambio de trabajo, aumento de ingresos o incluso una propuesta que podría ayudarte a salir de ciertas preocupaciones económicas que traías arrastrando desde hace semanas. Lo importante aquí será que no le tengas miedo a los cambios. Tú muchas veces prefieres quedarte en lo seguro aunque ya no seas feliz ahí, pero este junio te va a demostrar que cuando te atreves a salir de tu zona cómoda las cosas comienzan a acomodarse mucho mejor.
También hay energía muy fuerte para iniciar negocio o proyecto personal. Esa idea que traes en mente desde hace tiempo sí tiene futuro, pero necesitas dejar de dudar tanto de ti. Tú tienes talento, creatividad y muchísima fuerza para lograr lo que te propones, el problema es que luego empiezas algo con todas las ganas del mundo y a la mitad te gana la desesperación o la flojera. Necesitas disciplina y constancia para que las cosas funcionen.
No esperes demasiado de las personas porque últimamente te has estado decepcionando mucho al ver que no cumplen lo que prometen. Tú eres muy entregado cuando quieres a alguien y por eso te afecta bastante cuando sientes indiferencia o falta de interés. Pero entiende algo: no todo mundo tiene tu manera de querer ni tu nivel de compromiso. Mientras más expectativas pongas sobre otros, más corajes terminarás haciendo. Aprende a hacer las cosas por ti y para ti.
Muchísimo cuidado con cuestiones de salud porque se marcan enfermedades infecciosas, malestares de garganta, alergias o problemas relacionados con defensas bajas. Has estado muy desvelado o desvelada y tu cuerpo ya está comenzando a reclamarte el exceso de estrés y cansancio. Tómate más en serio tu salud y deja de automedicarte por cualquier cosa.
Tus propias palabras podrían meterte en problemas si no piensas bien antes de hablar. A veces prometes cosas por emoción o compromiso y después terminas arrepintiéndote porque no puedes cumplir. Ya deja de decirle que sí a todo mundo solo por quedar bien. Aprende a poner límites y a reconocer hasta dónde puedes llegar sin cargarte responsabilidades ajenas.
En el amor, alguien podría comenzar a buscarte demasiado en estas fechas, pero cuidado porque esa persona no viene con buenas intenciones. Las cartas muestran interés oculto, conveniencia o ganas de sacar provecho de ti emocional o económicamente. No te dejes apantallar por palabras bonitas ni por atención repentina. Hay personas que regresan nomás cuando sienten que ya te están perdiendo o cuando necesitan algo.
Si tienes pareja, vienen cambios importantes en la relación. Últimamente han estado demasiado pegados y eso podría comenzar a generar rutina, aburrimiento o pequeñas discusiones tontas. Necesitan darse espacio, extrañarse un poco y volver a tener vida individual. Salir con amistades, convivir con familia o dedicar tiempo a ustedes mismos les ayudará muchísimo a recuperar el equilibrio. El amor no se acaba por darse espacio, al contrario, a veces el exceso de convivencia termina desgastando más que la distancia.
También vienen días donde andarás muy reflexivo sobre tu vida y tus metas. Vas a comenzar a darte cuenta de que necesitas enfocarte más en ti y dejar de cargar problemas que no te corresponden. Hay mucho potencial en ti, Aries, pero necesitas aprender a usar tu energía en cosas que realmente valgan la pena y no en dramas innecesarios.
Números de la suerte: 02, 15 y 34.
Color del día: Rojo intenso.
TAURO
Se aproxima una invitación que te va a sacar bastante de la rutina. Puede ser una salida con amistades, reunión, fiesta o incluso una cita con alguien que conocerás por redes sociales. Hay mucha posibilidad de conexión con una persona que desde el inicio llamará muchísimo tu atención y aunque al principio pensarás que es puro juego, poco a poco podrías engancharte más de la cuenta. Eso sí, no te aceleres ni quieras correr antes de caminar. Primero conoce bien las intenciones de esa persona antes de entregar sentimientos.
Conforme pasen los días vas a comenzar a entender muchas situaciones que antes no tenían sentido para ti. Habrá revelaciones, verdades y hasta conversaciones que te harán abrir los ojos respecto a personas que antes defendías o idealizabas. Y aunque algunas cosas podrían dolerte, también te ayudarán a dejar de culparte por errores que ni siquiera fueron tuyos. Tú has cargado muchísimo tiempo culpas ajenas y ya es momento de soltar ese peso.
En cuestiones amorosas, el amor a distancia definitivamente no es algo sencillo para ti. Tú necesitas presencia, atención, contacto y sentir seguridad. Y aunque cuando existe interés verdadero las distancias se pueden manejar, también es cierto que muchas veces terminas idealizando personas que apenas y te contestan un mensaje. Ya deja de conformarte con migajas emocionales o con relaciones que te dejan más ansiedad que felicidad.
Si vienes saliendo de una relación tóxica o llena de desconfianza, este cierre de mayo será perfecto para por fin darle vuelta a la página. No puedes seguir viviendo entre celos, inseguridades y discusiones eternas. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con personas que lejos de sumar tranquilidad te roban paz mental. Tú mereces estabilidad y cariño bonito, no vivir preocupado revisando señales o dudando de todo.
Si tienes pareja, mucho cuidado porque se marcan conflictos fuertes por celos y desconfianza. Hay cosas que ambos se han estado guardando y eso podría explotar en cualquier momento. Lo importante aquí será hablar claro y no dejar que terceros se metan en la relación. Porque hay mucha gente envidiosa alrededor queriendo meter cizaña o provocar problemas donde antes no existían.
También ya necesitas poner un alto a personas interesadas que solamente te buscan cuando necesitan favores, dinero o apoyo emocional. Tú tienes un corazón muy noble y siempre terminas ayudando aunque te quedes sin nada, pero hay gente que ya se acostumbró a usarte como si fueras cajero automático o psicólogo gratuito. Aprende a decir que no sin sentir culpa.
Las cartas muestran muchísima envidia alrededor de tus proyectos y planes. Hay personas cercanas que no soportan verte avanzar y aunque te sonrían bonito, por dentro desean que fracases. Por eso necesitas dejar de contar tanto tus movimientos y aprender a trabajar en silencio. Entre menos sepan de tus planes, mejor te irá.
Tauro, tú tienes muchísimas metas y sueños, pero también tienes una enemistad terrible con la disciplina. Luego te gana la flojera, el conformismo o el “mañana empiezo” y terminas dejando todo a medias. Junio te va a exigir más compromiso contigo mismo. Si de verdad quieres cambios en tu vida tendrás que esforzarte más y dejar las excusas.
Una persona dentro de tu círculo social siente muchísima atracción física por ti, pero ojo, porque no necesariamente quiere algo serio. Las cartas muestran deseo, coqueteo y tensión sexual, pero también poca estabilidad emocional. Así que si decides entrarle al juego, hazlo sabiendo bien qué esperar para no salir lastimado.
Este domingo y los próximos días serán perfectos para recuperar confianza en ti mismo. Necesitas volver a creértela, reconocer tu valor y trabajar en esas inseguridades que todavía arrastras. Porque cuando Tauro se enfoca de verdad, no hay meta que no pueda conquistar.
Números de la suerte: 09, 22 y 30.
Color del día: Verde esmeralda.
GÉMINIS
Tu problema no es que no puedas enamorarte otra vez, tu problema es que te aferras demasiado a los recuerdos. Tú eres de esas personas que aunque pasen meses o años todavía recuerdan conversaciones, canciones, lugares y momentos con quienes marcaron tu vida. Y aunque aparentas que todo te vale y que ya superaste ciertas historias, la realidad es que todavía cargas emociones del pasado que no te dejan avanzar del todo. Este cierre de mayo viene a enseñarte que recordar no está mal, pero vivir atrapado en lo que ya fue sí puede arruinarte oportunidades nuevas.
Si últimamente has sentido ganas de buscar a alguien que se fue por su cuenta, mejor detente tantito y voltea a ver todo lo que tienes alrededor. Hay personas nuevas, oportunidades y hasta amores que podrían darte mucho más de lo que esa persona alguna vez te ofreció. No sigas mendigando atención donde ya te dejaron claro que no quieren quedarse. A veces te aferras tanto a la nostalgia que no te das cuenta de que el universo ya te abrió otras puertas mejores.
En cuestiones amorosas, si tienes pareja, es momento de hablar claro porque la relación ha cambiado muchísimo. Ya no es como antes y ambos lo saben. La rutina, la costumbre y el exceso de confianza podrían estar apagando poco a poco la chispa entre ustedes. Pero todavía están a tiempo de rescatar las cosas si ambos realmente quieren. Necesitan salir más, hacer cosas distintas, dejar de verse como muebles de la casa y volver a conquistarse. Porque el amor también se trabaja, no nomás se presume en redes sociales.
Las cartas muestran momentos bastante buenos para quienes tienen una relación estable. Se vienen planes importantes, más unión y hasta conversaciones sobre futuro. Pero para llegar ahí primero tendrán que sacar todo eso que han estado guardando debajo de la alfombra. Ya basta de fingir que todo está perfecto cuando claramente hay cosas que les incomodan.
Si estás interesado o interesada en alguien que te mueve el tapete, ya deja de darle tantas vueltas y da el siguiente paso. Tú luego te quedas esperando señales divinas o pensando demasiado las cosas y al final alguien más llega y te gana el mandado. Atrévete. Y si la otra persona no corresponde, por lo menos ya no perderás tiempo imaginando historias que quizás nunca iban a pasar. A veces el rechazo duele menos que quedarse con la duda.
Un mensaje, llamada o noticia inesperada podría cambiarte completamente el humor en próximos días. Se marca una sorpresa emocional que te hará sentir querido, importante o tomado en cuenta. También podrían llegar noticias relacionadas con un viaje, reunión o salida que te emocionará bastante.
Muchísimo cuidado con pagos, documentos, trámites o cuestiones legales porque podrías cometer errores por distracción o dejar algo pendiente que después te cause problemas. Revisa todo dos veces antes de firmar o comprometerte económicamente. Últimamente traes la cabeza en otro lado y eso podría costarte caro.
También cuida muchísimo la manera en que hablas de familiares o asuntos personales porque podrías soltar información que después genere chismes, discusiones o malos entendidos. Tú a veces hablas desde la confianza y se te olvida que no todo mundo sabe guardar secretos. Aprende a ser más reservado con ciertos temas.
Hay posibilidades muy fuertes de viaje o salida fuera de la ciudad con amistades o familia. Esa convivencia te hará muchísimo bien porque necesitas despejarte y dejar de cargar tanta tensión emocional encima. Últimamente has estado pensando demasiado y descansando muy poco.
La vida también te va a enseñar algo muy importante este junio: el amor no debe ser necesidad, debe ser decisión. Cuando entiendas eso dejarás de aferrarte a quien no te corresponde y comenzarás a elegir relaciones desde la tranquilidad y no desde el miedo a estar solo o sola. Nadie es indispensable, Géminis, y mientras más rápido entiendas eso, más libre y feliz vas a sentirte.
Números de la suerte: 01, 14 y 26.
Color del día: Amarillo mostaza.
CÁNCER
Muchísimo cuidado con golpes, caídas, accidentes pequeños o descuidos porque andarás más distraído de lo normal y podrías terminar lastimándote por andar pensando en mil cosas al mismo tiempo. Baja tantito el ritmo, duerme mejor y deja de cargar tantas preocupaciones encima porque el estrés ya está comenzando a reflejarse en tu cuerpo y en tu humor. Últimamente traes la mente hecha nudo y eso te tiene más sensible y explosivo de lo normal.
También necesitas dejar de darle tanta importancia a comentarios y opiniones de personas que ni pagan tus cuentas ni te ayudan a resolver tus problemas. Traes muchísima envidia alrededor y aunque no quieras creerlo, hay personas que te salan los proyectos nomás de mala vibra que cargan. Por eso necesitas aprender a trabajar más en silencio y dejar de contar cada paso que das. No todo mundo se alegra genuinamente de tus éxitos.
En cuestiones económicas y de negocios las cartas se ven bastante favorables. Estás entrando en una etapa muy buena para concretar proyectos, inversiones o ideas que podrían dejarte ganancias importantes. Tú tienes muchísimo potencial para crecer económicamente, pero necesitas confiar más en tus capacidades y dejar de sabotearte con pensamientos negativos. Porque luego tienes oportunidades enfrente y por miedo o inseguridad terminas dejándolas pasar.
Eso sí, cuidado con un viaje que podría cancelarse de último momento o sufrir retrasos inesperados. No hagas berrinche ni te desesperes porque al final las cosas pasarán por algo. Hay situaciones que aunque parezcan negativas terminan protegiéndote de problemas mayores.
Este cierre de mayo viene a recordarte que necesitas volver a creer en ti y en tus sueños. Has dejado muchas metas a medias por miedo, flojera emocional o por darle prioridad a problemas ajenos. Y así no se puede avanzar. Tú naciste para lograr cosas grandes, pero primero necesitas dejar de minimizarte y comenzar a actuar con más seguridad.
En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, ya es momento de poner las cartas sobre la mesa y hablar claro porque hay situaciones que no se han resuelto y poco a poco están creando distancia entre ustedes. No puedes seguir fingiendo que todo está bien nomás por evitar conflictos. Hablen de lo que sienten, de lo que les incomoda y de lo que esperan de la relación. Porque si siguen guardándose cosas, junio podría comenzar bastante tenso.
Mucho cuidado también con amores del pasado porque podrían reaparecer en cualquier momento y mover muchísimo tus emociones. Hay personas que regresan nomás para revolverte la vida y hacerte dudar de decisiones que ya habías tomado. No confundas nostalgia con destino. Antes de abrirle otra vez la puerta a alguien, recuerda perfectamente por qué se fue.
Tu carácter será otro de los temas importantes en estos días. Andarás muy cambiante emocionalmente, pasando de la felicidad al enojo en cuestión de minutos. Y aunque tú digas que “así eres”, la realidad es que podrías terminar lastimando a personas que sí te quieren. Aprende a controlar más tus impulsos y no descargues frustraciones con quienes no tienen la culpa.
Habrá momentos donde sentirás que tu vida perdió dirección o sentido, y eso sucede porque has ido abandonando sueños y proyectos que antes te emocionaban muchísimo. Necesitas volver a conectar contigo, con tus metas y con las cosas que realmente te hacen feliz. No naciste para sobrevivir nomás por costumbre. Todavía estás a tiempo de cambiar muchas cosas y construir la vida que deseas.
También se marca mucho movimiento familiar durante junio. Reuniones, noticias y situaciones importantes harán que estés más unido a ciertas personas. Aprovecha para sanar diferencias y valorar a quienes sí han estado contigo cuando más lo necesitaste.
Números de la suerte: 12, 23 y 37.
Color del día: Blanco perlado.