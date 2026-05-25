Los signos zodiacales que serán más afortunados del 25 al 31 de mayo

Durante la semana del 25 al 31 de mayo de 2026, cuatro signos del zodiaco recibirán una poderosa influencia de sanación, claridad y crecimiento personal.

La combinación entre Venus y Júpiter en Cáncer, junto con la Luna transitando por Virgo, Libra y Escorpio antes de culminar en una intensa Luna Llena en Sagitario, traerá oportunidades para dejar atrás viejos patrones emocionales y comenzar una nueva etapa con mayor estabilidad interior.

Según astrólogos de plataformas como Spiritualify.org, Tauro, Acuario, Capricornio y Piscis serán los signos más favorecidos durante esta semana.

Cada uno experimentará cambios importantes relacionados con el bienestar emocional, las relaciones personales y la confianza en sí mismos.

1. Tauro

Tauro comenzará la semana con una sensación de calma y equilibrio que llevaba tiempo necesitando.

La Luna en Virgo, otro signo de tierra, formará un trígono favorable que ayudará a recuperar estabilidad emocional y claridad mental.

No se tratará de cambios repentinos ni de grandes sorpresas, sino de una transformación interna mucho más silenciosa y poderosa.

Poco a poco, Tauro sentirá que la presión emocional disminuye y que vuelve a conectar consigo mismo de una manera más auténtica.

La conjunción entre Venus y Júpiter en Cáncer será especialmente positiva para este signo.

Esta energía traerá comprensión, amor propio y la capacidad de dejar de justificar constantemente su valor ante los demás.

Las conversaciones serán más ligeras, el descanso mejorará y muchas situaciones que antes generaban ansiedad comenzarán a perder fuerza emocional.

2. Acuario

Desde el 6 de mayo, Plutón retrógrado en Acuario ha estado impulsando una profunda transformación interna.

Durante esta semana, esa energía alcanzará un punto clave de claridad emocional.

Acuario comenzará a comprender que muchas de sus inseguridades no tenían relación con su verdadero valor, sino con las personas o situaciones donde intentaba demostrarlo constantemente.

La Luna en Escorpio activará emociones intensas a mitad de semana, permitiendo reconocer dinámicas emocionales que antes resultaban confusas.

Lo que parecía incertidumbre ahora comenzará a sentirse simplemente desalineado con la nueva versión de sí mismo.

En el ámbito profesional, la energía será especialmente favorable. Las ideas creativas tendrán mayor impacto y la voz de Acuario ganará autoridad y reconocimiento.

Los demás comenzarán a escuchar con más atención, no porque el signo cambie, sino porque finalmente hablará desde la claridad interior.

3. Capricornio

Capricornio será otro de los signos más afortunados del 25 al 31 de mayo de 2026.

La Luna en Virgo traerá una sensación de estabilidad, calma y control que ayudará a aliviar parte de la presión acumulada durante los últimos meses.

Aunque desde fuera Capricornio suele parecer fuerte e inquebrantable, internamente venía cargando preocupaciones emocionales y responsabilidades importantes.

Esta semana, esa tensión comenzará a disminuir gradualmente. La conjunción Venus-Júpiter pondrá el foco en las relaciones y en el equilibrio emocional entre dar y recibir.

Capricornio empezará a preguntarse qué necesita realmente y dejará de ignorar sus propias emociones.

En el trabajo y las finanzas, el panorama también mejorará. Proyectos detenidos comenzarán a avanzar y aparecerá una mayor sensación de estabilidad económica.

Los esfuerzos realizados en silencio finalmente comenzarán a generar resultados concretos.

4. Piscis

Piscis sentirá esta energía astrológica con una intensidad especial. La armonía entre Venus, Júpiter y la Luna en signos de agua generará una poderosa sensación de protección emocional y claridad interior.

Durante mucho tiempo, Piscis pudo haber estado absorbiendo emociones ajenas o cargando responsabilidades emocionales que no le correspondían.

Esta semana marcará el inicio de un cambio importante: aprender a diferenciar lo que realmente siente de aquello que pertenece a otros.

La sensibilidad seguirá siendo una de sus mayores fortalezas, pero ahora estará acompañada de límites emocionales mucho más saludables.

Las relaciones sentimentales también se verán favorecidas. Las conversaciones profundas fluirán naturalmente y quienes están solteros podrían conectar con alguien de manera inmediata y muy intuitiva.

Piscis comprenderá finalmente que cuidarse a sí mismo no es egoísmo, sino una forma necesaria de proteger su bienestar emocional.

Sigue leyendo:

• Signos del zodiaco que terminan mayo 2026 con amor, dinero y éxito

• Predicen que 6 signos del zodiaco romperán un hábito que los aliviará

• Horóscopo de la temporada de Géminis 2026 para cada signo