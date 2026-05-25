Entre el 25 y 31 de mayo habrá 3 días desafortunados: signos más afectados

Los astrólogos advierten que entre el 25 y el 31 de mayo de 2026 existirán tres fechas de fuerte tensión debido a importantes alineaciones planetarias.

Problemas de comunicación, conflictos inesperados y revelaciones emocionales podrían surgir con fuerza durante estos días.

Las energías más intensas se concentrarán los días 26, 28 y 31 de mayo de 2026, fechas en las que Mercurio, Saturno, Marte, Plutón y la Luna Llena en Sagitario influirán directamente sobre el estado emocional y mental de millones de personas.

1. 26 de mayo de 2026: bloqueos y problemas de comunicación

El primer día desafiante de la semana llegará el 26 de mayo, cuando Mercurio forme una cuadratura con Saturno, según reseñan astrólogos de The Economic Times.

Este aspecto astrológico suele generar lentitud, retrasos y dificultades para expresar ideas con claridad.

Mercurio representa la comunicación, los viajes, los estudios y el pensamiento lógico, mientras que Saturno simboliza las restricciones, la presión y las responsabilidades.

Cuando ambos planetas chocan, el ambiente puede sentirse más pesado de lo habitual.

Durante esta jornada, muchas personas podrían experimentar malentendidos, discusiones innecesarias o problemas relacionados con documentos y trámites importantes.

También aumentará la fatiga mental, especialmente entre quienes trabajan bajo presión o manejan grandes responsabilidades.

Los astrólogos recomiendan actuar con paciencia y revisar cuidadosamente cualquier información antes de tomar decisiones importantes. La energía del día favorece más la reflexión que la impulsividad.

2. El 28 de mayo: el día más intenso de la semana

El segundo momento crítico llegará el 28 de mayo, cuando Marte se oponga a Plutón, uno de los aspectos más intensos y explosivos de la astrología.

Marte gobierna la acción, el impulso, la competencia y el deseo, mientras que Plutón está relacionado con el poder, las transformaciones profundas y las emociones ocultas.

Cuando estas fuerzas se enfrentan, pueden aparecer conflictos difíciles de controlar.

La tensión emocional aumentará notablemente y muchas personas sentirán la necesidad de demostrar autoridad o defender su posición en diferentes áreas de la vida.

Las discusiones laborales, los problemas familiares y los desacuerdos sentimentales podrían intensificarse rápidamente.

Sin embargo, esta energía también puede utilizarse de manera positiva si se canaliza correctamente.

Los expertos en astrología recomiendan enfocarse en metas productivas, ejercicio físico o proyectos personales que permitan liberar la tensión acumulada.

3. Luna Llena del 31 de mayo revelará verdades ocultas

El último día desafiante de la semana será el 31 de mayo de 2026 con la llegada de la poderosa Luna Llena en Sagitario.

Las lunas llenas representan culminación, cierre de ciclos y liberación emocional, pero en Sagitario esta energía se vuelve aún más intensa.

Sagitario está relacionado con la verdad, la expansión, las creencias y la búsqueda de sentido.

Bajo esta influencia lunar, muchas personas podrían enfrentar revelaciones inesperadas relacionadas con relaciones personales, trabajo o metas de vida.

Sentimientos reprimidos podrían salir a la superficie y algunas conversaciones pendientes finalmente tendrán lugar.

Aunque estas verdades pueden resultar incómodas en un principio, también ayudarán a generar claridad emocional y crecimiento personal.

El deseo de libertad será mucho más fuerte durante esta Luna Llena, haciendo difícil ignorar situaciones que llevan tiempo causando incomodidad o frustración.

Los signos del zodiaco más afectados por estas energías

1. Géminis

Géminis podría experimentar altos niveles de estrés mental y problemas de comunicación durante esta semana.

Los malentendidos y la sobrecarga emocional serán más evidentes, especialmente en conversaciones importantes.

2. Virgo

Virgo sentirá el peso de las responsabilidades laborales y personales con mayor intensidad.

Mantener el orden y evitar el perfeccionismo excesivo será fundamental para reducir la presión.

3. Sagitario

La Luna Llena impactará directamente a Sagitario, trayendo importantes revelaciones emocionales y decisiones relacionadas con el futuro. Será una semana de transformación personal.

4. Piscis

Piscis deberá prestar atención a los límites emocionales y las tensiones dentro de sus relaciones personales. Algunas situaciones pendientes podrían salir finalmente a la luz.

5. Aries

Aries sentirá con fuerza la oposición entre Marte y Plutón, aumentando tanto la motivación como el riesgo de actuar impulsivamente.

Mantener el control emocional será clave para evitar conflictos innecesarios.

Sigue leyendo:

• El horóscopo del dinero luce complicado para 6 signos el resto de mayo

• La vida de 4 signos del zodiaco cambiará radicalmente en el verano 2026

• Horóscopo para el final de mayo 2026: 4 signos serán los más prósperos