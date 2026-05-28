La app de Hulu tiene los días contados: filtran el plan de Disney para absorberla dentro de Disney+

La aplicación independiente de Hulu está destinada a desaparecer, y aunque Disney lo ha reconocido con cuentagotas, un documento interno filtrado revela que la decisión ya está tomada. El gigante del entretenimiento lleva meses moviéndose en silencio hacia un mundo en el que Hulu, tal y como la conocemos, dejará de existir como plataforma separada. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo.

El “Proyecto Gemini” que lo cambia todo

Un documento interno de Disney obtenido por Business Insider revela que los equipos de tecnología de streaming de la compañía trabajan activamente en un plan llamado “Project Gemini”, diseñado para trasladar todo el contenido y las funciones de Hulu directamente a Disney+. Y lo más revelador del documento es esta frase literal sobre la app de Hulu: “será desactivada una vez que todos los usuarios hayan completado la transición” hacia Disney+.

El plan contempla que la experiencia unificada esté completa antes de que termine 2026, según dos empleados del área de streaming de Disney que confirmaron los detalles al medio. Y aunque Disney ha salido a decir públicamente que “no hay planes actuales de eliminar la app de Hulu”, la filtración cuenta una historia muy diferente.

Cómo empezó todo: del anuncio a la realidad

El camino hacia este momento comenzó a acelerarse en agosto de 2025, cuando el CEO de Disney, Bob Iger, anunció durante una llamada de resultados financieros que la compañía estaba “integrando completamente” Hulu dentro de Disney+. Iger habló de crear “una experiencia unificada” que combinaría entretenimiento general, noticias, deportes y contenido familiar en una sola plataforma.

Para entonces, Disney ya era dueña del 100% de Hulu tras completar la adquisición de la parte que tenía Comcast. Con ese control total en mano, no tenía ningún incentivo para mantener dos apps separadas compitiendo entre sí.

El proceso comenzó a hacerse realidad el 5 de febrero de 2026, cuando Disney arrancó oficialmente el cierre progresivo de la app standalone de Hulu. El primer dispositivo afectado fue Nintendo Switch, donde el acceso a Hulu terminó ese mismo día. El mensaje de Disney a los suscriptores fue claro: si quieren seguir viendo el contenido de Hulu, tienen que moverse a Disney+.

¿Qué significa esto para los más de 50 millones de suscriptores?

Más de 53 millones de suscriptores de Hulu en Estados Unidos se ven directamente afectados por este cambio. Y aunque Disney insiste en que el contenido no va a desaparecer, la transición no es tan simple como presionar un botón.

Al migrar a Disney+, los usuarios podrán conservar sus perfiles, historial de visualización y preferencias. Además, las suscripciones individuales a Disney+ y Hulu seguirán siendo posibles, al menos en teoría, incluso después de la fusión completa. Pero la app de Hulu como destino independiente, con su interfaz propia y su identidad de marca, dejará de existir.

Esto también tiene implicaciones globales. En Latinoamérica, donde Star+ era la cara reconocible de los contenidos para adultos dentro de Disney+, Hulu ya reemplazó a Star a partir del 8 de octubre de 2025, consolidando la estrategia global de la compañía bajo una sola marca.

La jugada de Disney es clara y calculada. Con 127,8 millones de suscriptores en Disney+ y 55,5 millones en Hulu, la compañía quiere unir esas fuerzas bajo un mismo techo para competir de frente con Netflix y Prime Video. Tener dos apps separadas en 2026 no solo complica la experiencia del usuario; también divide recursos, aumenta costos y dificulta la retención de suscriptores.

El “Proyecto Gemini” es, en el fondo, la apuesta de Disney por simplificar su universo de streaming y presentarse como la plataforma todo-en-uno que la industria lleva años intentando construir. El fin de la app de Hulu no es una derrota, es la última pieza de un plan que lleva años en marcha. Y según lo que se filtró, el desenlace está más cerca de lo que Disney está dispuesta a admitir en público.

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