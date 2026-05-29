Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 mayo de 2026

La Luna en tu signo potenciará tu magnetismo y reforzará tu presencia, volviéndote imposible de ignorar. Será un momento propicio para iniciar nuevos proyectos. Hallarás aliados y detractores, pero sabrás manejar ambos con la astucia y habilidad estratégica que te distingue.

Horóscopo de amor para Escorpio Piensa en organizar una reunión o una noche fuera en la ciudad y disfruta con amigos o con tu pareja. Casi cualquier interacción social que organizas vale la pena el esfuerzo y los resultados terminan de manera más que satisfactoria. Si tienes pareja, es igualmente gratificante para ti el solo pasar algún tiempo juntos.

Horóscopo de dinero para Escorpio Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.